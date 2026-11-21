Το πανόραμα του πρωταθλήματος.

O ΠΑΟΚ παρέμεινε αήττητος στις πρώτες 8 αγωνιστικές της Greek Basketball League, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο (99-77) του συμπολίτη του Άρη, στο ντέρμπι κορυφής της Greek Basketball League (GBL). Στη 2η θέση με ρεκόρ 6-2 παρέμεινε ο Άρης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε απέναντι στο Μαρούσι στο Telekom Center Athens με 85-72, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους αναδείχθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 ποντους.

Χαμόγελο νίκης, μετά από έναν μήνα και τέσσερις συνεχείς ήττες στο πρωτάθλημα, απόλαυσε σήμερα, στο Ιβανώφειο, απέναντι στον Ηρακλή, η ΑΕΚ. Κέρδισε, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, στην παράταση, με 87-84.

Νίκη με... κατοστάρα πέτυχε ο Κολοσσός στη Ρόδου, 100-64, επί του Προμηθέα Πατρών, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League. Οι Ρoδίτες βρίσκονται πλέον στο 4-4 σε αντίθεση με την ομάδα της Πάτρας που υποχώρησε στο 1-7. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 35-7 «έχτισαν» διαφορά 30 πόντων που στη συνέχεια αυξήθηκε κι άλλο.

Πέρασε από τη Λευκάδα το Περιστέρι, επικρατώντας με 87-83 της Δόξας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

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Πρόγραμμα/Αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87 (77-77 κ.α)

Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας 100-64

Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι Betsson 83-87

ΠΑΟΚ – Άρης 99-77

Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι 85-72

Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων 22/11 στη 13:00

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 22/11 στις 15:00

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πάτρας 5/12 στις 16:00

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 5/12 στις 17:00

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 5/12 στις 17:00

Μαρούσι – Ηρακλής 5/12:00 στις 17:00

Άρης – Βίκος Ιωαννίνων 5/12 στις 17:30

Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR 6/12 στις 14:00

Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός 6/12 στις 17:30