O ΠΑΟΚ παρέμεινε αήττητος στις πρώτες 8 αγωνιστικές της Greek Basketball League, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο (99-77) του συμπολίτη του Άρη, στο ντέρμπι κορυφής της Greek Basketball League (GBL). Στη 2η θέση με ρεκόρ 6-2 παρέμεινε ο Άρης.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε απέναντι στο Μαρούσι στο Telekom Center Athens με 85-72, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους αναδείχθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 ποντους.
Χαμόγελο νίκης, μετά από έναν μήνα και τέσσερις συνεχείς ήττες στο πρωτάθλημα, απόλαυσε σήμερα, στο Ιβανώφειο, απέναντι στον Ηρακλή, η ΑΕΚ. Κέρδισε, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, στην παράταση, με 87-84.
Νίκη με... κατοστάρα πέτυχε ο Κολοσσός στη Ρόδου, 100-64, επί του Προμηθέα Πατρών, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League. Οι Ρoδίτες βρίσκονται πλέον στο 4-4 σε αντίθεση με την ομάδα της Πάτρας που υποχώρησε στο 1-7. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 35-7 «έχτισαν» διαφορά 30 πόντων που στη συνέχεια αυξήθηκε κι άλλο.
Πέρασε από τη Λευκάδα το Περιστέρι, επικρατώντας με 87-83 της Δόξας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.
Πρόγραμμα/Αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87 (77-77 κ.α)
Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας 100-64
Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι Betsson 83-87
ΠΑΟΚ – Άρης 99-77
Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι 85-72
Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων 22/11 στη 13:00
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 22/11 στις 15:00
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πάτρας 5/12 στις 16:00
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 5/12 στις 17:00
Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 5/12 στις 17:00
Μαρούσι – Ηρακλής 5/12:00 στις 17:00
Άρης – Βίκος Ιωαννίνων 5/12 στις 17:30
Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR 6/12 στις 14:00
Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός 6/12 στις 17:30