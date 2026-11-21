Οι δράστες δρούσαν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής αποσπώντας από εγκαταστάσεις σπιτιών σωλήνες με χαλκό.

Χειροπέδες σε έναν δύο άνδρες 31 και 55 ετών που διέπρατταν κλοπές σωλήνων χαλκού στην περιοχή της Δυτικής Αττικής πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. την περασμένη Πέμπτη (19/11).

Ειδικότερα, το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε την περασμένη Πέμπτη όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν στην περιοχή του Καματερού εντόπισαν τον 33χρονο δράστη και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας εντοπίστηκαν 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, ένας σουγιάς, καθώς και πολυεργαλείο κοπής με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Λίγο αργότερα, και μετά από έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκε ο 51χρονος συνεργάτης του 33χρονου στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε όχημα που χρησιμοποιούταν στις παράνομες ενέργειες της εγκληματικής ομάδας. Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως σε 3 περιπτώσεις οι δύο άνδρες διέπραξαν και δεύτερη κλοπή από τις ίδιες οικίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Από τη συνεργασία και την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις περιοχές του Καματερού, της Πετρούπολης και του Ιλίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.