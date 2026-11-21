Τουλάχιστον 180 εκατομμύρια δολάρια αφορούν σε προμηθευτές, πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια σε δανειστές και 10 εκατομμύρια δολάρια στο προσωπικό της εταιρίας.

Μία δυσάρεστη εξέλιξη αντιμετωπίζουν πάνω από 1.600 εργαζόμενοι της εταιρίας λιανικής πώλησης «David Jones» καθώς έλαβαν ειδοποίηση ότι η σύμβαση εργασίας τους θα τερματιστεί στις 30 Δεκεμβρίου.

Όπως επιβεβαίωσε το συνδικάτο των εργαζομένων περίπου 1689 υπάλληλοι έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης την Παρασκευή (20/11). Ο πρόεδρος του συνδικάτου, Μπέρνι Σμιθ, δήλωσε ότι ένας μικρός αριθμός προσωπικού θα ανακατανεμηθεί σε άλλα καταστήματα μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα.

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρούμε εναλλακτική απασχόληση για τα μέλη μας και είμαστε ευγνώμονες που ήδη αρκετές εταιρίες έχουν εμφανιστεί αναζητώντας τις δεξιότητες και την εμπειρία που προσφέρουν» τόνισε ο Σμιθ.

«Δεν υπάρχει ποτέ καλή στιγμή για να χρεοκοπήσει μια εταιρία, αλλά είναι ακόμη πιο αγχωτικό για τα μέλη μας που έχουν πληγεί, καθώς αυτό συμβαίνει λίγο πριν τα Χριστούγεννα».

Η SDA (σωματείο εργαζομένων της «David Jones») έχει ήδη λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα λάβουν κανονικά ότι τους αναλογεί νομικά και οικονομικά. Η εταιρεία λιανικής «David Jones» κήρυξε πτώχευση στις 5 Νοεμβρίου λόγω αυξανόμενων χρεών και αποτυχημένων διαπραγματεύσεων εξαγοράς της. Μάλιστα, αποκαλύφθηκε ότι η εταιρία έχει σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε χρέη στην πρώτη συνάντηση των πιστωτών αυτή την εβδομάδα.

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Τουλάχιστον 180 εκατομμύρια δολάρια από αυτά αφορούν σε προμηθευτές, περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε δανειστές και 10 εκατομμύρια δολάρια στο προσωπικό της εταιρίας.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοχοι δωροκάρτας της «David Jones» είναι μεταξύ των πιστωτών στην υπό κατάρρευση εταιρείας λιανικής πώλησης, με τους διαχειριστές να επιβεβαιώνουν ότι οφείλονται 33 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 800.000 πελάτες.

Πηγή: news24.com.au