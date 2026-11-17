Σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες αλλά και εσωτερικές διαμάχες έφεραν την αναστολή λειτουργίας.

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ανακοίνωσε η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε., ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους τουριστικούς οργανισμούς της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του οργανωμένου τουρισμού εδώ και 51 χρόνια.

Η εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες, ενώ την τελευταία διετία βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία την προσωρινή παύση της λειτουργίας της, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν εργαζομένους, συνεργάτες και ταξιδιώτες.

Η ανακοίνωση της ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία, κάνοντας αναδρομή στην πορεία της από το 1975 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζει τη συμβολή της στην ανάπτυξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα και στην ταξιδιωτική δραστηριότητα χιλιάδων ανθρώπων.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

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«Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν αποτελούν απλώς μέρος της αγοράς. Γίνονται κομμάτι της ιστορίας ενός τόπου, της ζωής των ανθρώπων του και των αναμνήσεων ολόκληρων γενεών.

Μία από αυτές είναι η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

Από το 1975 μέχρι σήμερα, ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδης συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας σε χιλιάδες ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους προορισμούς, να ανακαλύψουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν αναμνήσεις ζωής.

Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ο Μιχάλης Ζορπίδης, ένας επιχειρηματίας που αφιέρωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στον τουρισμό, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Βόρειας Ελλάδας.

Σήμερα, ύστερα από 51 χρόνια διαδρομής, η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη, ενώ παράλληλα έχουν συσσωρευτεί σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία, στην παρούσα φάση, την προσωρινή παύση της λειτουργίας της εταιρείας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη εξέλιξη, με συνέπειες για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους ταξιδιώτες και όλους όσοι συνδέθηκαν με την πολυετή πορεία του οργανισμού.

Η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την εύλογη ανησυχία που έχει δημιουργηθεί. Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, καθώς και οι σχετικές εκκρεμότητες, απαιτούν υπεύθυνη αντιμετώπιση, με σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων σχετικά με εξελίξεις και διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».

Η δήλωση του Μιχάλη Ζορπίδη

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ζορπίδης, αναφέρθηκε στη μακρά επιχειρηματική του διαδρομή, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες που εμπιστεύτηκαν τον οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια.

«Πριν από 51 χρόνια ξεκίνησα ένα ταξίδι με ένα όνειρο: να δώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο. Αυτό το όνειρο έγινε μια ολόκληρη ζωή. Μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, προσπάθεια, επιτυχίες, δυσκολίες και πάνω απ’ όλα ανθρώπους.

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειές της για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες μας. Προτεραιότητά μας είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, με σεβασμό προς όλους. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται. Όμως, όσα δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούν να σβηστούν από μια δύσκολη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής. Τους ανθρώπους που εργάστηκαν δίπλα μου, τους συνεργάτες μας και τις χιλιάδες των ταξιδιωτών που μας εμπιστεύτηκαν. Η εμπιστοσύνη τους είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση της πορείας μου και η ιστορία που γράψαμε μαζί θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Ελπίζω οι συνθήκες να επιτρέψουν στο μέλλον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ευθύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Εις το επανιδείν».