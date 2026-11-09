Η απογοήτευσή τους ήταν έκδηλη και έσπευσαν στα social media επικρίνοντας την Κιμ Καρντάσιαν και την εταιρεία της.

Η εταιρεία SKIMS της Κιμ Καρντάσιαν άρχισε τις επιστροφές χρημάτων σε πελάτες της, που παρήγγειλαν το ημερολόγιο για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα.

Στο συγκεκριμένο ημερολόγιο που κόστισε 148 δολάρια, υποτίθεται ότι θα υπήρχαν δώρα από την εταιρεία. Κάποιοι πελάτες δεν είχαν την απαραίτητη υπομονή και άρχισαν να ανοίγουν τα «δώρα». Η απογοήτευσή τους ήταν έκδηλη και έσπευσαν στα social media επικρίνοντας την Κιμ Καρντάσιαν και την εταιρεία της.

Ο λόγος ήταν ότι ενώ περίμεναν κάποια δώρα που θα αντιστοιχούν ή θα πλησιάζουν την τιμή που κόστισε το πολύ ακριβό ημερολόγιο, όταν άνοιξαν τα δώρα είδαν μία χτένα, λαστιχάκια και κοκαλάκια για τα μαλλιά ευτελούς αξίας.

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Πολλοί στα social media έκαναν λόγο για πεταμένα λεφτά και το «χειρότερο ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα που υπήρξε ποτέ». Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν έλαβε το μήνυμα και αμέσως η εκπρόσωπος της SKIMS εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε πως «έχουμε λάβει υπόψη τα σχόλια» και άρχισε να προσφέρει επιστροφές χρημάτων για το ημερολόγιο, αφού επικοινώνησαν μέλη της ομάδας προσωπικά με τους δυσαρεστημένους πελάτες.

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Η εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε στην ανακοίνωση ακόμα ότι ««για κάποιους, το ημερολόγιο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες», ενώ παράλληλα η εταιρεία ζήτησε από τους πελάτες περισσότερα σχόλια για το μέλλον, τα οποία «θα διαμορφώσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τις μελλοντικές κυκλοφορίες».

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