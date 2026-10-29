Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργείο μετά από «ανωμαλίες» στον οισοφάγο της.

Η Κιμ Καρντάσιαν τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με οισοφαγίτιδα, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένειά της και τους φανς καθώς όπως η ίδια είπε ο πατέρας της πέθανε το 2003 από καρκίνο στον οισοφάγο.

Τώρα, στο επεισόδιο, των The Kardashians, η τηλεπερσόνα και ιδρύτρια της εταιρείας Skims, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο καθώς οι γιατροί εντόπισαν «ανωμαλίες» στον οισοφάγο της μετά την διάγνωσή της με οισοφαγίτιδα.

«Λοιπόν, είδα κάποιους γιατρούς και ήταν συνέχεια στο μυαλό μου τον τελευταίο καιρό» λέει η Κιμ Καρντάσιαν στο επεισόδιο της σειράς που μεταδίδεται το βράδυ της Πέμπτης. Ο πατέρας της Ρόμπερτ Καρντάσιαν πέθανε το 2003 σε ηλικία 59 ετών από καρκίνο στον οισοφάγο.

«Δεν το έχω πει σε πολλούς ανθρώπους, επειδή απλά θεωρώ ότι είναι πολύ έντονο για την οικογένειά μου και δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Επειδή ο μπαμπάς μου έχει πεθάνει από καρκίνο στον οισοφάγο, ελπίζω πως θα μπορώ να πάρω κάποια φαρμακευτική αγωγή και να περάσει» είπε.

Αλλά στο τρέιλερ για το επόμενο επεισόδιο, η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να μπαίνει στο νοσοκομείο. «Ο γιατρός μου μού είπε ότι ο οισοφάγος μου έχει κάποιες ανωμαλίες και πρέπει να τις αφαιρέσουμε. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα που είχε και ο μπαμπάς μου» ακούγεται να λέει.

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