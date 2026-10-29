Ο Δημήτρης Σκουλός αναφέρθηκε στην ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Σκουλός, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός φωτογράφος, με αφορμή τη συνάντηση αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του βήματα και την απόφαση να ασχοληθεί με την πολιτική, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κόντρα που μαίνεται μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η μάνατζερ κατέθεσε νέα αγωγή εναντίον της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, διεκδικώντας 150.000 ευρώ από τηλεοπτικές συμφωνίες.

Το σχόλιο του Δημήτρη Σκουλού

Όταν το πρωί της Πέμπτης, ο Δημήτρης Σκουλός ρωτήθηκε για την συγκεκριμένη διαμάχη, θέλησε να κρατήσει ουδέτερη στάση, τονίζοντας ότι και με τις δύο γυναίκες διατηρεί άριστες σχέσεις.

Όπως μάλιστα σχολίασε, πρόκειται για ένα οικονομικό ζήτημα, στο οποίο επιλέγει να μην εμπλακεί:

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«Και με τις δύο κρατάω επαφή, με πήραν και για χρόνια πολλά. Δεν τις ρωτάω… Είναι οικονομικό το θέμα, μεταξύ τους, οπότε δεν μπαίνεις εκεί ανάμεσα και δεν είναι και πολύ ωραίο. Ήταν… ‘μάνα’ τη φώναζε. Είναι οικονομικό το θέμα, δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Δεν μπαίνεις ανάμεσα σε αυτά τα θέματα, είναι δικά τους. Και για να είμαι ειλικρινείς, αυτό που είπα και στις δύο είναι ότι ‘όπως τα κάνατε… βρείτε τα. Δεν με ρωτήσατε όταν τα κάνατε, μην με ρωτήσετε τώρα. Δικό σας θέμα’. Δεν έχω τσακωθεί!».

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