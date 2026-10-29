Μέχρι στιγμής έχουν κριθεί προφυλακιστέοι 10 από τους 30 κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα για την υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο».

Στη φυλακή οδηγείται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 10 από τους 30 κατηγορουμένους που απολογούνται από το πρωί σε τρεις ανακριτές. Οι υπόλοιποι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους. Ανάμεσά τους και ο γιος του επιχειρηματία στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και εγγύηση 20.000. Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.

«Χωριάτικο»: «Ήθελα να προχωρήσω σε ρύθμιση» είπε ο Γιαννακόπουλος

«Ήθελα να προχωρήσω σε ρύθμιση», ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελος Γιανακόπουλος, στην απολογία του για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη φοροδιαφυγή και τις φορολογικές απάτες.

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας αρνήθηκε τα περί εγκληματικής οργάνωσης, ενώ επανέλαβε πως για αυτόν η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, όπως αναφέρει το σε βάρος του κατηγορητήριο. «Το αδίκημα της απάτης δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί», είπε χαρακτηριστικά, αφού δεν απέκρυψε φορολογητέα ύλη καθώς τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Ο κ. Γιαννακόπουλος αναφερόμενος στις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές αλλά συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η αλλαγή αυτή έγινε προκειμένου να μη βάλουν λουκέτο και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. «Δεν υπήρχε πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο», τόνισε, ενώ συμπλήρωσε πως στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, κίνηση που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη.

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Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως πρόκειται για ευκαιριακές εταιρείες, αφού δραστηριοποιούνται στον χώρο από το 1996 και βούλησή του ήταν όχι μόνο η διατήρησή τους αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Στο απολογητικό του υπόμνημα φέρεται να επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και το ανήλικο παιδί του, ζητώντας στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.