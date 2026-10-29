Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κομνηνών, στο κέντρο των Σερρών.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10) στις Σέρρες, έπειτα από πτώση ανελκυστήρα σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

Το περισταστικό σημειώθηκε σε κατάστημα της οδού Κομνηνών, λίγο μετά τις 12:15. Πρόκειται για ασανσέρ ανοιχτού τύπου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η μία γυναίκα φέρει τραυματισμό στο κάτω άκρο, ενώ η δεύτερη υπέστη κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση είναι υπό διερεύνηση.