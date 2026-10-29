Ο Καρέτσας είχε αποχωρήσει τραυματίας στην αναμέτρηση απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου στις 17 Οκτωβρίου.

Ευχάριστα νέα για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και εντάχθηκε ξανά στις προπονήσεις των Βεστφαλών.

Ο Καρέτσας αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ντόρμουντ με την Ουνιόν στις 17 Οκτωβρίου, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον Ράνι Κεντίρα, λίγα λεπτά αφότου είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο.

Με ανάρτησή της, η Ντόρτμουντ γνωστοποίησε την επιστροφή του 18χρονου. «Το καλύτερο πράγμα που θα δείτε σήμερα! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κάνει ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή του. Ολοκλήρωσε ξανά τμήματα της ομαδικής προπόνησης για πρώτη φορά σήμερα».

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Πλέον, ο Καρέτσας ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του «Klassiker» κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου.