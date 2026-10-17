Άτυχος ξανά ο νεαρός άσος.

Έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει στο +3, έστω για λίγες ώρες, στην κορυφή της κατάταξης η Ντόρτμουντ. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να γίνεται αλλαγή στην αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός μπήκε στο ματς στο 63’ αντί του Μαξιμίλιαν Μπάιερ, αλλά στο 70’ αντικαταστάθηκε, καθώς τραυματίστηκε σε μια σφοδρή σύγκρουση με τον Ράνι Κεντίρα - μαρκάρισμα που έφερε την έντονη αντίδραση του Κόβατς αλλά και τις ευχές για περαστικά από την Ουνιόν.