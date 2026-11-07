«Αγκαζέ» στην κορυφή της Bundesliga θα πάνε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες Μπάγερν και Ντόρτμουντ. Μία εβδομάδα μετά την ισοπαλία (2-2) στο μεταξύ τους ντέρμπι, οι δύο ομάδες επέστρεψαν σήμερα στις νίκες και συνεχίζουν να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση.
Οι Βαυαροί με τέρματα των Κίμιχ και Καρλ πέρασαν με 2-1 από την έδρα της Μάιντς (που μείωσε στις καθυστερήσεις), με μελανό σημείο τον -νέο- τραυματισμό του Μάνουελ Νόιερ, που αποχώρησε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Από την πλευρά της, η Μπορούσια δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στη νεοφώτιστη Ελφερσμπεργκ, αλλά δύο γκολ του Νμέτσα έδωσαν τη λύση, με τον Φουτκέου να μειώνει απλά στο τελικό 2-1. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, και έπαιξε 67 λεπτά, πριν αντικατασταθεί από τον Ρίερσον.
Η Λειψία δέχθηκε τον απόλυτο αιφνιδιασμό από την Αουγκσμπουργκ, η οποία σκόραρε στο 1ο λεπτό με τον Κάντε, αλλά μετά το ημίωρο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα, «γύρισαν» το ματς μέσα σε ένα δίλεπτο και τελικά έφτασαν στο θριαμβευτικό 5-2, που τους φέρνει στην τρίτη θέση και τους διατηρεί στο -3 από την κορυφή. Η Αϊντραχτ, τέλος, διέσωσε στις καθυστερήσεις το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Πάντερμπορν, με τον Μπούρκαρτ να διαμορφώνει το 2-2 στο 93΄.