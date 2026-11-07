Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

«Αγκαζέ» στην κορυφή της Bundesliga θα πάνε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες Μπάγερν και Ντόρτμουντ. Μία εβδομάδα μετά την ισοπαλία (2-2) στο μεταξύ τους ντέρμπι, οι δύο ομάδες επέστρεψαν σήμερα στις νίκες και συνεχίζουν να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση.

Οι Βαυαροί με τέρματα των Κίμιχ και Καρλ πέρασαν με 2-1 από την έδρα της Μάιντς (που μείωσε στις καθυστερήσεις), με μελανό σημείο τον -νέο- τραυματισμό του Μάνουελ Νόιερ, που αποχώρησε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Από την πλευρά της, η Μπορούσια δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στη νεοφώτιστη Ελφερσμπεργκ, αλλά δύο γκολ του Νμέτσα έδωσαν τη λύση, με τον Φουτκέου να μειώνει απλά στο τελικό 2-1. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, και έπαιξε 67 λεπτά, πριν αντικατασταθεί από τον Ρίερσον.

Η Λειψία δέχθηκε τον απόλυτο αιφνιδιασμό από την Αουγκσμπουργκ, η οποία σκόραρε στο 1ο λεπτό με τον Κάντε, αλλά μετά το ημίωρο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα, «γύρισαν» το ματς μέσα σε ένα δίλεπτο και τελικά έφτασαν στο θριαμβευτικό 5-2, που τους φέρνει στην τρίτη θέση και τους διατηρεί στο -3 από την κορυφή. Η Αϊντραχτ, τέλος, διέσωσε στις καθυστερήσεις το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Πάντερμπορν, με τον Μπούρκαρτ να διαμορφώνει το 2-2 στο 93΄.