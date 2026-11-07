Ποια σχολεία θα είναι κλειστά ανήμερα του Αγίου Μηνά που τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου.

Την προσεχή Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Σαλαμίνα, την Καστοριά, την Καβάλα, την Ελευθερούπολη και το Ηράκλειο Κρήτης λόγω της γιορτής του πολιούχου τους Αγίου Μηνά. Oι μαθητές αυτών των περιοχών θα κερδίσουν μια μέρα ανάπαυλα απός τις σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις με τα μαθήματα να συνεχίζονται κανονικά από την Πέμπτη 12 του μήνα.

Ποιος ήταν ο Άγιος Μηνάς και πώς έγινε χριστιανός

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο, περίπου στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ., από γονείς που ακολουθούσαν την ειδωλολατρική θρησκεία. Παρά το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε, από νεαρή ηλικία στράφηκε στον χριστιανισμό, επιλέγοντας να ακολουθήσει την πίστη του Χριστού. Όταν ενηλικιώθηκε, κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό και υπηρέτησε στο ιππικό τάγμα των Ρουταλικών, υπό τη διοίκηση του Αργυρίσκου. Η στρατιωτική μονάδα είχε ως έδρα το Κοτυάειον της Μικράς Ασίας, τη σημερινή Κιουτάχεια της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του υπηρεσίας, ο Μηνάς ξεχώρισε για τη γενναιότητα, τη σύνεση και τον χαρακτήρα του, κερδίζοντας την εκτίμηση των συναδέλφων του.

Η περίοδος των διωγμών κατά των χριστιανών από τους αυτοκράτορες Διοκλητιανό και Μαξιμιανό, στις αρχές του 4ου αιώνα, αποτέλεσε καθοριστική στιγμή στη ζωή του. Οι στρατιώτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχαν λάβει εντολές να συλλαμβάνουν και να βασανίζουν όσους ομολογούσαν τη χριστιανική πίστη, επιχειρώντας να τους αναγκάσουν να την εγκαταλείψουν. Ο Μηνάς βρέθηκε μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: να υπακούσει στις διαταγές της στρατιωτικής εξουσίας ή να παραμείνει πιστός στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Επέλεξε το δεύτερο. Σύμφωνα με τον βίο του, έβγαλε τη στρατιωτική του ζώνη και εγκατέλειψε τη θέση του, αρνούμενος να συμμετάσχει στον διωγμό των χριστιανών. Στη συνέχεια αποσύρθηκε σε ένα κοντινό βουνό, όπου έζησε ως ασκητής. Αφιερώθηκε στη νηστεία, την προσευχή και την αγρυπνία, μακριά από την ανθρώπινη κοινωνία. Τελικά συνελήφθη και υπέστη μαρτυρικό θάνατο με αποκεφαλισμό στις 11 Νοεμβρίου, στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., με πιθανότερη χρονολογία το 304 μ.Χ. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο την ίδια ημέρα.