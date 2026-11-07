Με τοπικές και κυρίως ασθενείς βροχές, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βόρειους ανέμους θα κυλήσει το Σάββατο.

Επιμένει ο φθινοπωρινός καιρός σήμερα Σάββατο, με τοπικές και κατά βάση εξασθενημένες βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και τα Επτάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως στο Αιγαίο και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και στα βόρεια θα φτάσει τους 12-15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, με πολύ μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η ψύχρα θα γίνεται αισθητή, ιδίως το πρωί.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή και τη Δευτέρα η ψύχρα θα συνεχιστεί, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλότερη από τα φυσιολογικά για την εποχή (γύρω στους 14 βαθμούς στα βόρεια).

Την Κυριακή οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά. Τη Δευτέρα αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στην ηπειρωτική χώρα, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν ελαφρά.

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Από την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, που θα βελτιώσει τον καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.