«Οι έρευνες του Abeille Marengo θα προχωρήσουν βάσει του σχεδιασμού».

Άμεση ήταν η απάντηση των Ελληνικών διπλωματικών πηγών στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας για τις NAVTEX Ελλάδας - Κύπρου και τις έρευνες του πλοίου Abeille Marengo.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ελληνικές διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι: «Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.