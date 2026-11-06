Δείτε ξανά αυτή την Κυριακή το πρώτο επεισόδιο της σειράς, στις 21:00. Αμέσως μετά το νέο επεισόδιο, στις 22:30.

Δυστύχημα ή μια καλά κρυμμένη αλήθεια; Δείτε ξανά το πρώτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης» αυτήν την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στις 21:00 και αμέσως μετά, στις 22:30, το δεύτερο επεισόδιο της νέας παραγωγής του MEGA.

Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, ξεδιπλώνεται ένα σκηνικό γεμάτο ένταση, μυστικά και καθηλωτικές εξελίξεις, που αφήνουν διαρκώς ανοιχτό το ερώτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας: Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος ή ένοχος;

Στο νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και καταρρίπτουν κάθε βεβαιότητα, ώστε ο θεατής να διερωτάται συνεχώς: Ποια είναι, τελικά, η πραγματικότητα; Ήταν δυστύχημα ή έγκλημα;

Τι θα δούμε στο νέο, δεύτερο επεισόδιο της «Σύγκρουσης»:

Επεισόδιο 2 – «Ανατομία μιας σχέσης»

Ένα ηχητικό μήνυμα της Εύας, που δημοσιοποιείται από άγνωστο αποστολέα, προκαλεί σοκ και ενισχύει τις υποψίες εναντίον του Φίλιππου.

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Η Άννα απαιτεί εξηγήσεις από τον Φίλιππο, ο οποίος για πρώτη φορά παραδέχεται πως η σχέση τους αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.

Στην προσπάθειά της να καταλάβει τι πραγματικά συνέβαινε ανάμεσα στο ζευγάρι, αναζητά ανθρώπους από το περιβάλλον της Εύας και έρχεται αντιμέτωπη με το τραυματικό παρελθόν της.

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Παράλληλα, νέα ευρήματα από το κινητό της νεκρής δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα. Καθώς η δίκη πλησιάζει, η Άννα αρχίζει να αμφιβάλλει για την αθωότητα του ανθρώπου που καλείται να υπερασπιστεί.