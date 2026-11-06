Το όσπριο που συνδυάζει 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8 γραμμάρια φυτικών ινών.

Τα όσπρια θεωρούνται μία από τις πιο ευεργετικές τροφές που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό πρόγραμμα της διατροφής σας, καθώς παρέχουν στον οργανισμό συστατικά και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τη συνολική του υγεία.

Παράλληλα, οι συνεχείς αυξομειώσεις σακχάρου κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά από την κατανάλωση κάποιου γεύματος, απασχολούν όλο και περισσότερους ανθρώπους.

Αν λοιπόν, αναρωτιέστε ποιο είναι εκείνο το φαγητό που συνδυάζει την υψηλή περιεκτικότητα φυτικών ινών και πρωτεϊνών και παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, τότε θα πρέπει να εστιάσετε στις φακές.

Σύμφωνα με το nbcconnecticut.com και την διαιτολόγο – διατροφολόγο Natalie Rizzo, οι φακές προτείνονται ως μία ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή, χάρη στον συνδυασμό πρωτεΐνης και φυτικών ινών που παρέχουν στον οργανισμό.

Όπως μάλιστα αναφέρει, μισό φλιτζάνι φακές περιλαμβάνει περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8 γραμμάρια φυτικών ινών.

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Γιατί οι φακές βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου;

Σύμφωνα με την ειδικό τρία βασικά συστατικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των επιθυμητών επιπέδων σακχάρου στο αίμα: οι πρωτεΐνες, οι φυτικές ίνες και τα υγιεινά λιπαρά.

• Φυτικές ίνες: επιβραδύνουν τη διαδικασία της πέψης και την απορρόφηση των υδατανθράκων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό στις απότομες αυξήσεις της γλυκόζης.

• Πρωτεΐνες: Μαζί με τα λιπαρά συμβάλλουν στον κορεσμό, ενισχύοντας το αίσθημα ότι είστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το πλεονέκτημα που κρύβεται σε ένα πιάτο φακές είναι ο συνδυασμός των θρεπτικών τους συστατικών, ενώ παρόμοια σύσταση παρουσιάζουν και άλλα όσπρια όπως τα ρεβίθια και τα φασόλια, τα οποία αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.