Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραχώρησε συναυλία στην Άγκυρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με Τούρκο καλλιτέχνη.

Στην Τουρκία βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπου παραχώρησε μία ξεχωριστή συναυλία στην Άγκυρα, ερμηνεύοντας μπροστά στο κοινό μερικά από τα πιο δημοφιλή του τραγούδια.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο ATO Congresium και ήταν μία συνεργασία της Epifon και της Sinkron Management.

Παράλληλα, ο γνωστός Έλληνας ερμηνευτής πριν από την εμφάνισή του, μίλησε στο Anadolu, εστιάζοντας στην υποδοχή που δέχεται από το τουρκικό κοινό:

«Κάθε φορά που έρχομαι στην Τουρκία, με υποδέχονται με απέραντη αγάπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Τούρκους μουσικόφιλους γι’ αυτό», ανέφερε ο ερμηνευτής, σύμφωνα με το aa.com.tr.

Παράλληλα, στη σύντομη συζήτηση που αναπτύχθηκε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αναφέρθηκε στην παλαιότερη συνεργασία του με την Τουρκάλα τραγουδίστρια Sila, δηλώνοντας ανοιχτός στην πιθανότητα μίας νέας συνεργασίας με Τούρκο καλλιτέχνη, ακόμη και την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού με τη Sila.

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«Λατρεύω την τούρκικη μουσική. Την ακούω αι την παρακολουθώ από παιδί», ανέφερε ακόμη ο Κωνσταντίνος Αργυρός, επισημαίνοντας ότι με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα ξεκινήσει να εργάζεται πάνω σε νέες δημιουργίες.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Τούρκο μουσικό Ιμπραήμ Τατλίσες, δηλώνοντας ενθουσιασμένος με τη χροιά της φωνής του.