Δέκα μέρες γεμάτες σινεμά στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Χωρίς το σινεμά η ζωή μας θα ήταν μια απέραντη έρημος», είπαν από τη σκηνή του Ολύμπιον ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου, δήλωντας το έναυσμα για να ανοίξει η αυλαία για το θρυλικό 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι δύο καλλιτέχνες, που παρουσίασαν την τελετή έναρξης της φετινής διοργάνωσης, έκαναν ένα λογοπαίγνιο με το κεντρικό θέμα του φεστιβάλ, προαναγγέλλοντας παράλληλα την παρουσία στην πόλη του Ισπανού σκηνοθέτη Όλιβερ Λάσε, δημιουργού της ταινίας «Sirãt», η οποία απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες.

Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Μινώταυρος» (2026) του σπουδαίου δημιουργού Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η οποία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών και θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ. Για την ταινία μίλησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο οποίος εξήγησε ότι, αν και στην αφετηρία της βρίσκεται ένα προσωπικό οικογενειακό δράμα, ο Ζβιάγκιντσεφ αντιστρέφει τη διάσταση της ιστορίας. Η ταινία βασίζεται σε μια ελεύθερη διασκευή της «Άπιστης συζύγου» του Κλοντ Σαμπρόλ.

{https://www.instagram.com/p/DfXlUmSxP8v/}

Σημειώνεται ότι λίγο πριν από την προβολή, τέσσερις φοιτήτριες κινηματογράφου του ΑΠΘ ανάρτησαν πανό και διάβασαν κείμενο, ζητώντας να γίνει «σαμποτάζ στη βιομηχανία του θεάματος». Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το πάρτι έναρξης στην Αποθήκη Γ, όπου ακολούθησε συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DfX8inQx6vl/}

Με 258 ταινίες το φετινό φεστιβάλ

Στο 67ο ΦΚΘ θα προβληθούν 258 ταινίες, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έξι αφιερώματα και εκθέσεις, να συμμετάσχει σε πάρτι και να παρακολουθήσει είκοσι ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τρία ισότιμα διαγωνιστικά τμήματα, ενώ σημαντική θέση κατέχει και η Αγορά, το αναπτυξιακό σκέλος του φεστιβάλ, που φέρνει στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο, με στόχο την προετοιμασία νέων ταινιών και τη σύναψη σημαντικών οικονομικών συμφωνιών για το ελληνικό σινεμά. Ambassador της φετινής Αγοράς θα είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος θα παρουσιάσει και υλικό από την επόμενη σεζόν του Maestro.

Τα ευρωπαϊκά Όσκαρ και οι τρεις τιμητικοί Χρυσοί Αλέξανδροι

Η φετινή διοργάνωση αποκτά μια σημαντική διεθνή διάσταση καθώς τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα αποκαλούμενα και «Ευρωπαϊκά Όσκαρ», θα απονεμηθούν τον Ιανουάριο στην Αθήνα. Η διαδρομή προς τη μεγάλη αυτή κινηματογραφική βραδιά ωστόσο, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν επίσημα οι υποψηφιότητες, μέσω βιντεοσύνδεσης από το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ), το οποίο πρόσφατα παραδόθηκε ξανά στο κοινό. Την παρουσίαση θα κάνουν η ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου και συνάδελφός της από την Ολλανδία Γιος Μπράουερς, ενώ η τελετή θα αναμεταδοθεί στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» και σε ολόκληρο τον κόσμο.

{https://www.instagram.com/p/DfXIzQjCLFd/?img_index=5}

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα απονεμηθούν επίσης τρεις τιμητικοί Χρυσοί Αλέξανδροι, για τη συνολική προσφορά τους στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό, στον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, στον εικαστικό, ηθοποιό, περφόρμερ και παρουσιαστή 'Άγγελο Παπαδημητρίου και στον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό.

Πρωτοβουλίες για το σινεμά και τους κινηματογράφους

«Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος της ενότητας Meet the Neighbours, απονέμουμε για δεύτερη χρονιά το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Πρόκειται για μια κίνηση περισσότερο συμβολική, ως ελάχιστη ανταπόδοση σε όλα όσα προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ σε μια πόλη, που όπως έλεγε ο αείμνηστος Θεόδωρος Αγγελόπουλος, "δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένα ιδεώδες κινηματογραφικό σκηνικό"», τόνισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης.

{https://www.instagram.com/p/DfHXKYIIPfm/}

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιούτικας υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει το Φεστιβάλ εδώ και 14 χρόνια, τόσο μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ όσο και με άλλες πρωτοβουλίες. Με αφορμή, όμως, τη φετινή κινηματογραφική γιορτή, επέλεξε να ανακοινώσει μια νέα προσπάθεια για τη διάσωση των ιστορικών κινηματογράφων της περιοχής, εκφράζοντας τη θλίψη του για την αλλαγή χρήσης πολλών συνοικιακών αιθουσών, που μετατράπηκαν σε πάρκινγκ ή σούπερ μάρκετ.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δημήτρης Μιχαλάκης, εκπροσωπώντας τον μεγάλο χορηγό του φεστιβάλ, την Telecom. «Είναι για εμάς στον Όμιλο ΟΤΕ πολύ μεγάλη χαρά που για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά στηρίζουμε τον θεσμό αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε πολύ κοντά στον δημιουργό», ανέφερε.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ





