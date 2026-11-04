Έβαλαν στο στόχαστρο ηλικιωμένες με το πρόσχημα της σύλληψης συγγενών τους - Βρέθηκαν και επιστράφηκαν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές εξιχνιάζοντας δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος γυναικών σε Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, μαζί με τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα, συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που είχε ως στόχο την εξαπάτηση ηλικιωμένων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς

Τα μέλη της οργάνωσης τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους και τους έλεγαν ψευδώς ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με την Αστυνομία. Στη συνέχεια, συνεργός τους προσποιούνταν τον αστυνομικό, ενισχύοντας το κλίμα φόβου και αναστάτωσης, ώστε να τους πείσει να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

Πώς εξαπάτησαν τις δύο γυναίκες

Η πρώτη απάτη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 2/11. Οι δράστες έπεισαν ηλικιωμένη γυναίκα να τοποθετήσει σε σακούλα, κάτω από κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της, το ποσό των 5.300 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια παρέλαβαν. Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου. Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με άλλη ηλικιωμένη και την έπεισαν να συγκεντρώσει σε μία τσάντα 15.900 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 60.000 ευρώ. Στη συνέχεια, κατόπιν υποδείξεών τους, η γυναίκα παρέδωσε την τσάντα σε οδηγό ταξί, ο οποίος, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της ή την παράνομη δραστηριότητα, τη μετέφερε στη Θεσσαλονίκη για να την παραδώσει στον συλληφθέντα.

Βρέθηκαν όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν άμεσα τα στοιχεία της έρευνας και εντόπισαν τον κατηγορούμενο στη Θεσσαλονίκη. Κατά την έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε το σύνολο των χρημάτων και των τιμαλφών που είχαν αποσπαστεί και στις δύο περιπτώσεις, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Το σύνολο των χρημάτων και των κοσμημάτων αποδόθηκε στις δύο νόμιμες κατόχους τους. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.