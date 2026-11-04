Οι αμφιβολίες του Μητσοτάκη για το κατά πόσο άνθρωποι όπως ο Μασκ θα κάνουν το σωστό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Ίλον Μασκ, κάνοντας ένα σχόλιο τόσο για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, όσο και για τα εκατομμύρια που «έριξε» ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

«Έχω βαθύ πρόβλημα όταν άνθρωποι όπως ο Ίλον Μασκ μας λένε ότι δεν καταλαβαίνουμε πλήρως πώς εξελίσσεται και αυτοβελτιώνεται η τεχνητή νοημοσύνη», σχολίασε ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Platon, στα εγκαίνια της έκθεσης του φωτογράφου στο Μουσείο Μπενάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε ως παράδειγμα ότι για να πετάξει ένα αεροπλάνο χρειάζεται πιστοποίηση και πρέπει να γίνουν «εκατομμύρια» δοκιμές, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχει μια αρμόδια Αρχή που μπορεί να το καθηλώσει μέχρι να διαπιστώσει τι συνέβη. Δεν υπάρχει το ίδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπλήρωσε.

«Έχουμε την πιο ισχυρή τεχνολογία στον κόσμο χωρίς εποπτεία και εμπιστευόμαστε ανθρώπους όπως ο Ιλον Μασκ ότι θα κάνουν το σωστό; ΟΚ, έχω τις αμφιβολίες μου ότι θα συμβεί αυτό», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, έθεσε το ζήτημα της πολιτικής επιρροής του Ίλον Μασκ και των εκατομμυρίων που διέθεσε στην προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ. «Η δεύτερη διάσταση είναι πόσο ισχυροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ΟΚ ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδέψει 440 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει μια (εκλογική) αναμέτρηση στο Τέξας; Δεν είχε αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

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«Είναι καλό θεωρώ με αυτή την έννοια το γεγονός ότι δεν μπορείς να “αγοράσεις” μια εκλογική διαδικασία, ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιος είσαι, γιατί για ποιο λόγο συμμετέχεις τη δημόσια σφαίρα; Για ιδεολογικούς λόγους ή επειδή θέλεις να επηρεάσεις τη δημόσια πολιτική; Είναι πιθανότατα το δεύτερο. Γιατί μπορείς θέλεις λιγότερους ρυθμιστικούς κανόνες», πρόσθεσε.

Δείτε το απόσπασμα στο 18:23 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=oQaawiY1GkQ}