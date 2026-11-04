Όσα δήλωσε η Δούκισσα Νομικού στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε η Δούκισσα Νομικού και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.

Το γνωστό μοντέλο κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην οικογένειά της και στον τρόπο με τον οποίο αποσκοπεί ώστε να μεγαλώσει τα παιδιά της. παράλληλα, μίλησε για τη τηλεόραση, τονίζοντας ότι για την ίδια έχει «κλείσει» το συγκεκριμένο κομμάτι.

Αφορμή για αυτή τη συζήτηση στάθηκε η ερώτηση αναφορικά με το αν θα επέστρεφε τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή «Dancing with the Stars», εξηγώντας: «Αν όντως επιστρέφει χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα show που και προσωπικά έχω αγαπήσει και ο κόσμος το έχει αγαπήσει και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά».

Δούκισσα Νομικού: «Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος»

Και συνέχισε μιλώντας για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην μικρή οθόνη: «Θεωρώ πως έχει κλείσει το κομμάτι της τηλεόρασης και έχει ανοίξει ένα άλλο πολύ πιο δημιουργικό…».

Όταν η Δούκισσα Νομικού ρωτήθηκε για τον λόγο που θεωρεί πως για την ίδια ολοκληρώθηκε ο κύκλος της τηλεόρασης, εξήγησε ότι δεν οφείλεται η τελευταία της συμμετοχή σε project:

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«Δεν έκλεισε γι’ αυτό, θεωρώ πως είναι ωραίο να ολοκληρώνονται οι κύκλοι όταν έχεις κάνει πολύ ωραίο πράγματα και μετά δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν άλλοι ωραίοι κύκλοι. Για εμένα η τηλεόραση δεν είναι μονόδρομος. Έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα και πολύ σπουδαία και εκτός τηλεόρασης. Επομένως, δεν θεωρώ πως χρειάζεται συνέχεια ένα πρόσωπο πού ήταν στην τηλεόραση να το ρωτάμε γι’ αυτό, γιατί με κάνετε και νιώθω επαναλαμβάνομαι ή ότι είναι άσχημο. Προς Θεού, την αγαπώ την τηλεόραση και έχω περάσει πολύ όμορφα και κρατάω όλες τις υπέροχες στιγμές, με υπέροχους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες».

Κλείνοντας, η Δούκισσα Νομικού, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν έρθει κάτι που δεν έχει ξανά γίνει, δεν το έχω ξανά κάνει και νιώσω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και ότι όλη η ομάδα το θέλει πολύ… Μπορεί και να το κάνω».

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