Κόντρα ανάμεσα στο ίδρυμα της Μπριζίτ Μπαρντό και τον τελευταίο σύντροφο της ηθοποιού.

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό επανήλθε στο προσκήνιο, έπειτα από τη δημοσιοποίηση επιστολής της Γαλλίδας σταρ, στην οποία φαίνεται να διακόπτει κάθε σχέση με τον τελευταίο σύντροφό της.

Στη χειρόγραφη επιστολή, που χρονολογείται τον Νοέμβριο του 2022- τρία χρόνια πριν από τον θάνατό της τον Δεκέμβριο του 2025- η Μπριζίτ Μπαρντό κατηγορεί τον Μπερνάρ Ντ’Ορμάλ, τον σύντροφό της για πάνω από τρεις δεκαετίες ότι «υπομονετικά με καταστρέφει, μέρα με τη μέρα».

«Μπερνάρ, είναι μια αποτυχία!», είναι η πρώτη φράση στην επιστολή. Σε αυτή, η Μπαρντό έγραφε ότι είχε δώσει «τα πάντα», ελπίζοντας να βρει «έναν σύντροφο που θα μου επέστρεφε την αγάπη μου, θα μοιραζόταν τις χαρές και τις τεράστιες λύπες μου… που θα ήταν ευτυχισμένος με τη ζωή που του δίνω».

Όμως, συνέχιζε: «Σήμερα έχω φτάσει στο τελικό σημείο της αγωνίας μου… Χρειάζομαι τόσο πολύ έναν ώμο, μια υποστήριξη, μια τρυφερότητα, μια παρουσία, που εσύ είσαι ανίκανος να μου δώσεις».

Οι δύο πλευρές στη μάχη για την περιουσία της Μπαρντό

Η επιστολή θα αποτελέσει χρήσιμο «όπλο» για την άλλη πλευρά της διαμάχης αναφορικά με την περιουσία της ηθοποιού, το ίδρυμα για τα δικαιώματα των ζώων που φέρει το όνομά της. Πριν από μία εβδομάδα, ο 85χρονος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι στο Σεν Τροπε που είναι γνωστό ως La Madrague, στο οποίο έμενε με την Μπαρντό από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. αφού τον στήριζε οικονομικά η σταρ για πολλά χρόνια, ο Ντ’ Ορμάλ φέρεται να μην έχει τραπεζικό λογαριασμό, ούτε κάρτα κοινωνικής ασφάλισης.

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Ο 85χρονος εξοργίστηκε όταν τον Σεπτέμβριο το ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό πούλησε αντικείμενα που ήταν κυρίως από το διαμέρισμα της ηθοποιού στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ. Το ίδρυμα και ο μοναχογιός της Μπαρντό, Νικολά Σαριέ, μοιράστηκαν τα χρήματα.

Ο ντ’ Ορμάλ- ή ντε Σιαρά όπως είναι το πραγματικό όνομά του- ήταν επιχειρηματίας και υπήρξε συνεργάτης του ηγέτη της ακροδεξιάς Ζαν Μαρί Λεπέν. Φίλοι λένε ότι η σχέση του με την Μπαρντό είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, αλλά εκείνος έζησε μαζί της μέχρι το τέλος.

Η διαθήκη της Μπριζίτ Μπαρντό

Στη διαθήκη της, η Μπριζίτ Μπαρντό μοίραζε την περιουσία της στο ίδρυμα και τον γιο της, Νικολά Σαριέ, ο οποίος ζει στο Όσλο. Δεν έκανε καμία αναφορά στον ντ’ Ορμάλ, ενώ η ηθοποιός όριζε ότι το La Madrague έπρεπε να μείνει ακατοίκητο εντός έξι μηνών μετά τον θάνατό της.

Καθώς δικηγόροι συντάσσουν μια οριστική λίστα με τα περιουσιακά στοιχεία της, το ίδρυμα κατηγόρησε τον ντ’ Ορμάλ ότι αφαίρεσε αντικείμενα από το La Madrague. Σύμφωνα με το ίδρυμα, ο 85χρονος δεν έχει καμία νομική αξίωση πέρα από ένα ποσοστό του διαμερίσματος στο Παρίσι, το οποίο πωλείται. Στο μεταξύ ζει σε διαμέρισμα που έχει νοικιάσει ο δήμος του Σεν Τροπέ.

Το μεγάλο κόστος συντήρησης του La Madrague κι ενός ακόμα σπιτιού της Μπαρντό στο Σεν Τροπέ, του La Garrigue, αναγκάζει το ίδρυμα να αναζητήσει λύσεις. Αμφότερα τα ακίνητα ήταν σε κακή κατάσταση όταν πέθανε η ηθοποιός και απαιτούν 24ωρη ασφάλεια.

Η δημιουργία μουσείου εγκαταλείφθηκε επειδή το La Madrague δεν είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο. Το σπίτι θα μπορούσε να διατεθεί για ξεναγήσεις, επιδείξεις μόδας και γυρίσματα.

Πηγή: BBC