Η σύζυγός του δεν διαφωνεί με το να βοηθήσουν τα παιδιά τους, αλλά αναρωτιέται αν αυτή η απόφαση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη δική τους οικονομική ασφάλεια.

Ένας 66χρονος συνταξιούχος μηχανικός θέλει να κάνει κάτι, που για τους περισσότερους γονείς φαντάζει η ιδανική επιλογή για την οικογένειά τους: να βοηθήσει οικονομικά τα τρία τους παιδιά, καταβάλλοντάς τους ετησίως ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από τις οικονομίες τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το benzinga.com, σκοπεύει να παραχωρεί στα παιδιά του 19.000 δολάρια στα τρία του παιδιά, ποσό που ανέρχεται συνολικά στις 75.000 δολάρια, τα οποία θα προέρχονται ετησίως από τις οικονομίες του ζευγαριού.

Η 64χρονη σύζυγός του, διαφωνεί με την συγκεκριμένη απόφαση. Δεν αρνείται στο να παρέχει στα παιδιά της μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, αλλά ανησυχεί μήπως η συγκεκριμένη τακτική θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την δική τους οικονομική ασφάλεια.

Είναι τα 75.000 δολάρια ετησίως το πραγματικό πρόβλημα;

Από φορολογικής πλευράς, οι συγκεκριμένες δωρεές δεν φαίνεται ιδιαίτερο πρόβλημα.

Με βάση τους κανόνες του 2026, κάθε γονιός μπορεί να δίνει έως 19.000 δολάρια τον χρόνο σε κάθε παιδί, χωρίς το ποσό αυτό να μειώνει το λεγόμενο αφορολόγητο ότι για δωρεές και κληρονομιές.

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Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει σχετίζεται με το αν τελικά το ζευγάρι μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά σε αυτές τις δωρεές προς τα παιδιά τους κάθε χρόνο.

Τα 57.000 δολάρια που επιθυμεί να καταβάλει ο 66χρονος συνταξιούχος στα τρία του παιδιά αντιστοιχούν στο 3,8% των 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει το ζευγάρι στην άκρη.

Έτσι, αν οι ίδιοι χρειάζονται συνολικά 60.000 δολάρια ετησίως για τα προσωπικά τους έξοδα, τότε το ποσό που θα πρέπει να αποσπά από τις οικονομίες του κάθε χρόνο ανέρχεται στα 117.000 δολάρια, δηλαδή περίπου το 7,8% του αρχικού κεφαλαίου.

Τα συγκεκριμένα ποσά δεν οδηγούν στην άμεση μείωση του κεφαλαίου, όμως συνδέονται με το μικρότερο περιθώριο ασφάλειας, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της συνταξιοδότησής τους.

Η λύση στον προβληματισμό – Πόσα χρήματα μπορεί να καταβάλλει το ζευγάρι στα παιδιά του ετησίως;

Το ζευγάρι δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και στο τίποτα.

Αντίθετα, θα μπορούσε να ξεκινήσει με μικρότερες δωρεές και να τις αυξάνει σταδιακά, εφόσον η οικονομική τους κατάσταση τους το επιτρέπει.

Βασικό είναι να υπολογίσουν αρχικά το ποσό που μπορούν να καταβάλλουν ετησίως στα παιδιά τους, χωρίς να κινδυνεύει η δική τους οικονομική ασφάλιση.