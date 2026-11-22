Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) σε επαρχιακό δρόμο στο Ναύπλιο όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο και να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού. Από τη σφοδρότητα της πτώσης, ο 45χρονος αναβάτης υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματία και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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