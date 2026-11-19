Ο ηθοποιός Alexander Haskin είχε εμφανιστεί και στη σειρά του Netflix, «You».

Νεκρός είναι ο 38χρονος ηθοποιός Alexander Haskin, οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ξεβράστηκε κοντά στην αποβάθρα της Σάντα Μόνικα.

Ο Haskin εντοπίστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όταν η αστυνομία της Σάντα Μόνικα δέχθηκε τηλεφώνημα γύρω στις 4 μ.μ. για έναν άνδρα μέσα στο νερό, στη δυτική άκρη της προβλήτας της Σάντα Μόνικα.

Οι λιμενικοί εντόπισαν τον άνδρα και τον ανέβασαν σε ναυαγωσωστικό σκάφος, όπου ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ.

Διασώστες της Σάντα Μόνικα συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης μόλις ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κατάστρωμα της προβλήτας. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο πριν από τις 5 μ.μ. Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο άνδρας ήταν μόνος και δεν είχε καμία αλληλεπίδραση με κανέναν κατά το διάστημα αμέσως πριν από το περιστατικό», δήλωσε στο Entertainment Weekly ο υπαστυνόμος Λιούις Γκίλμουρ, αναφερόμενος σε πληροφορίες περί διαπληκτισμού, οι οποίες αποδείχθηκαν αβάσιμες.

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Ο Γκίλμουρ πρόσθεσε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνει αυτό το συμπέρασμα. Η αστυνομία συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή καταθέσεις μαρτύρων.

Με πληροφορίες του EW