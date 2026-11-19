Συγκλονίζει η γυναικοκτονία της 60χρονης από τον 63χρονο σύζυγό της στο Θησείο.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ασκήθηκε σε βάρος του 63χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο, ενώ παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Ο 63χρονος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 61χρονης γυναίκας στην οδό Αίθρας. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της.

Στη σορό της γυναίκας εντοπίστηκαν σημάδια στραγγαλισμού, σπασμένα πλευρά, πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν και παλαιότερες κακώσεις, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν εάν η 61χρονη είχε υποστεί κακοποίηση και σε προγενέστερο χρόνο. Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, στο διαμέρισμα όπου το ζευγάρι ζούσε επί περίπου 40 χρόνια, στην οδό Αίθρας, στο Θησείο.

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Λίγο μετά τις 02:00, ο 63χρονος τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση, λέγοντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα. «Ελάτε τώρα σπίτι, έχω χτυπήσει τη γυναίκα μου και έχει λιποθυμήσει», φέρεται να είπε. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, ωστόσο η 61χρονη είχε ήδη καταλήξει.

Η σπαρακτική μαρτυρία της αδερφής του θύματος

Λίγες ώρες μετά την άγρια γυναικοκτονία, μίλησε η αδελφή της 61χρονης, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τη σχέση του ζευγαριού. Όπως ανέφερε, ο σύζυγος ανησυχούσε για την κατάσταση της γυναίκας του και είχε καλέσει ψυχίατρο, ενώ φέρεται να της είχε προτείνει ακόμη και να νοσηλευτεί σε κλινική. Εκείνη, σύμφωνα με την αδελφή της, αρνούνταν, καθώς φοβόταν ότι ο σύζυγός της θα την εγκατέλειπε.

Η αδελφή του θύματος υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε αντιληφθεί σημάδια βίαιης συμπεριφοράς από τον 63χρονο, ούτε η 61χρονη της είχε εκμυστηρευτεί ότι τον φοβάται. «Μέναμε κοντά, είχαμε γεννηθεί στο Θησείο. Είχε παντρευτεί από πολύ μικρή, ήταν πολλά χρόνια με τον σύζυγό της.Το 2017 που είχε γίνει μία κλοπή, την είχε επηρεάσει πολύ ψυχολογικά, είχε πάθει κατάθλιψη, είχε κλειστεί στο σπίτι, είχε χάσει πολλά κιλά. Πέρυσι χάσαμε και τη μητέρα μας και όλα μαζί...», είπε αρχικά.

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«Η αδελφή μου φοβόταν μήπως την αφήσει ο άντρας της. Μάς έπαιρνε τηλέφωνο και μάς τα έλεγε, τον αγαπούσε πάρα πολύ Ενδείξεις ότι συνέβαινε κάτι βίαιο δεν είχαμε. Ευτυχισμένη όμως δεν θα την έλεγα. Μετά από αυτό που τής είχε συμβεί δεν μπορώ να πω πως ήταν ευτυχισμένη. Είχε έρθει ένας ψυχίατρος και της είχε δώσει χάπια, αλλά δεν ξέρω αν τα έπαιρνε. Εγώ είχα πει μήπως πήγαινε σε κάποια κλινική να νοσηλευτεί, αλλά εκείνη δεν ήθελε. Επιθετική δεν ήταν. Μπορεί να είχε της φοβίες της αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν και οι δυο τους κλεισμένοι. Είχαμε επαφές αλλά δεν μιλούσαμε πολύ, ήταν οι δυό τους. Σε τέτοιο σημείο όμως δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει κανείς. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

Τι ισχυρίστηκε ο 63χρονος

Κατά την προανάκριση, ο 63χρονος, συνταξιούχος ασφαλιστής, φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και παρουσίαζε έντονες εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα. Για τη μοιραία νύχτα ισχυρίστηκε ότι τη χτύπησε με γροθιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις της. Ο 69χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι. Και ο ίδιος είχε απομονωθεί και είχε αναλάβει τη φροντίδα της, με αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση να τον κουράσει ψυχολογικά. Φέρεται, επίσης, να ισχυρίστηκε ότι δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε τα τελευταία χρόνια.

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Το χρονικό της 17ης γυναικοκτονίας για το 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου, κοντά στην Ακρόπολη. Εκείνη την ώρα, ο 63χρονος κάλεσε το «100» και ενημέρωσε την Άμεση Δράση για όσα είχαν συμβεί. Κατά την επικοινωνία του με τις Αρχές, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει την 61χρονη σύντροφό του, επισημαίνοντας ότι η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες εισήλθαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι η 61χρονη δεν είχε σφυγμό ούτε άλλα σημεία ζωής.

Ο 63χρονος σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), προκειμένου να την επαναφέρει στη ζωή, αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τις κακώσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή των πλευρών της. Ο ισχυρισμός του εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ο 63χρονος προσήχθη αρχικά από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κρατείται στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως, ενώ το απόγευμα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε στις 19:00 το απόγευμα στην Ευελπίδων.