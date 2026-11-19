Μετά από ελέγχους αποφασίστηκε η αντικατάσταση των αγωγών που συνδέονται με το μεγάλο λεβητοστάσιο της Γκράβας.

Στην αντικατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου που συνδέονται με το μεγάλο λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχωρούν οι αρμόδιοι, μετά την ολοκλήρωση σειράς εξειδικευμένων τεχνικών ελέγχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η αντικατάσταση αγωγών συνολικού μήκους περίπου 65 μέτρων, καθώς διαπιστώθηκαν προβλήματα στα σημεία των συγκολλήσεων, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ειδικότερα, για τη διαπίστωση της κατάστασης του δικτύου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με υπερήχους, αλλά και ραδιοέλεγχοι, μέσω των οποίων οι ειδικοί είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν το εσωτερικό των τοιχωμάτων των αγωγών και να αξιολογήσουν την κατάστασή τους. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση των συγκεκριμένων τμημάτων του δικτύου που συνδέονται με το μεγάλο λεβητοστάσιο.

Οι εργασίες αντικατάστασης, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ στόχος είναι να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι τεχνικές εκκρεμότητες που έχουν εντοπιστεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmzc67h110ex?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, η απόφαση για την αντικατάσταση των αγωγών ελήφθη επειδή κατά τον έλεγχο των σημείων συγκόλλησης διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από τον πάροχο ενέργειας. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάστασή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.

Την ίδια ώρα, εξελίξεις υπάρχουν και αναφορικά με το μικρό λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του, καθώς οι σχετικές παρεμβάσεις προχωρούν. Το συγκεκριμένο λεβητοστάσιο εξυπηρετεί ένα σχολείο από το σύνολο των σχολικών μονάδων της Γκράβας. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ζήτημα της κεντρικής θέρμανσης για το μεγαλύτερο μέρος του σχολικού συγκροτήματος.