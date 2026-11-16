Η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για πιθανές παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στον κλάδο των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων.

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπαίνει η αγορά μεταφοράς χρημάτων μέσω εμβασμάτων, με επίκεντρο τις εμπορικές πρακτικές μεγάλων παρόχων και τις συμφωνίες που συνάπτουν με τα δίκτυα αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενες παραβάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, με την έρευνα να εστιάζει σε συμβατικές δεσμεύσεις που ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα συνεργασίας των αντιπροσώπων με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.**

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόκειται να συνεδριάσει στις 13 Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση, στη βάση της Έκθεσης της αρμόδιας Εισηγήτριας. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται οι εταιρείες Worldbridge – Ίδρυμα Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία, Western Union Network (Ireland) Limited, Moneygram Paymentsystems Greece Α.Ε., Moneygram International SA και Moneygram Payment Systems, Inc.

Η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για πιθανές παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στον κλάδο των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συμφωνίες που συνάπτουν οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων με τους αντιπροσώπους και τους υποπράκτορές τους, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις τους στη λειτουργία της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις λεγόμενες υποχρεώσεις προώθησης συγκεκριμένου σήματος, οι οποίες προβλέπονται σε κάθετες συμφωνίες μεταξύ παρόχων και συνεργαζόμενων σημείων εξυπηρέτησης.

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Πρόκειται για συμβατικούς όρους που επιβάλλουν ή δημιουργούν κίνητρα στους αντιπροσώπους να συνεργάζονται με έναν συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμβασμάτων, περιορίζοντας δυνητικά τη δυνατότητά τους να διαθέτουν παράλληλα υπηρεσίες ανταγωνιστικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που αποτυπώνονται στην εισήγηση, τέτοιου είδους πρακτικές, όταν εφαρμόζονται μέσω παράλληλων δικτύων συμφωνιών, μπορούν να έχουν σωρευτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση άλλων επιχειρήσεων στην αγορά.

Η έρευνα εξετάζει κατά πόσον οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις συμβάλλουν στη λεγόμενη «στεγανοποίηση» της αγοράς, δημιουργώντας εμπόδια στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών δικτύων και περιορίζοντας τις δυνατότητες δραστηριοποίησης άλλων παρόχων.

Η σχετική αγορά προσδιορίζεται ως εκείνη της εκτέλεσης εμβασμάτων μέσω φυσικών σημείων εξυπηρέτησης με τη χρήση μετρητών στην ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται διεθνείς πάροχοι μεταφοράς χρημάτων, αξιοποιώντας δίκτυα εγχώριων ιδρυμάτων πληρωμών και αντιπροσώπων.

Με βάση την αξιολόγηση του οικονομικού και νομικού πλαισίου, η εισήγηση καταλήγει ότι οι εξεταζόμενες υποχρεώσεις προώθησης συγκεκριμένου σήματος μπορούν να επηρεάσουν αισθητά τις συνθήκες ανταγωνισμού, συμβάλλοντας σημαντικά στον αποκλεισμό ανταγωνιστικών επιχειρήσεων από την αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζεται ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν συμφωνίες και πρακτικές οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της καταγγελίας διερευνώνται πιθανές παραβάσεις των διατάξεων περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του ελληνικού νόμου περί ανταγωνισμού και στο άρθρο 102 της ΣΛΕΕ.

