Ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην παραλαβή και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και στην πρωτοκόλληση αιτημάτων και εγγράφων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέρει η Επιτροπή.

Προσωρινή δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πρωτοκόλλου ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που επηρεάστηκε από το μπλακάουτ της Microsoft.

Όπως αναφέρει η επιτροπή στην ιστοσελίδα της, «λόγω της εκτεταμένης δυσλειτουργίας των υπηρεσιών Microsoft 365 από Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 20:00, επηρεάζεται η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην παραλαβή και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και στην πρωτοκόλληση αιτημάτων και εγγράφων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για επείγοντα ζητήματα και για επιβεβαίωση παραλαβής εγγράφων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 8809100, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας».