Η συνεδρίαση της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου εξελίχθηκε σε ακόμη ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες επίτευξης διακομματικής συναίνεσης για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών.

Σε νέα συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής μετατίθεται η προσπάθεια εκλογής προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς η υποψηφιότητα του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Άλκη Δερβιτσιώτη, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου εξελίχθηκε σε ακόμη ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες επίτευξης διακομματικής συναίνεσης για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών.

Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την πρόταση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την τοποθέτηση του κ. Δερβιτσιώτη στην ηγεσία της ΑΠΔΠΧ, ενώ το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την αποχή. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν την υποψηφιότητα, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος της Βουλής άσκησε κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι «δεν είχαν καν το θάρρος να καταψηφίσουν». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πριν από περίπου έξι μήνες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε τοποθετηθεί θετικά για τον κ. Δερβιτσιώτη.

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή και Δημήτρη Μπιάγκη, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με εκατέρωθεν κατηγορίες για πολιτικούς χειρισμούς που ευνοούν την κυβερνητική πλειοψηφία.

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Από τον Ιούνιο του 2025 χωρίς νέο πρόεδρο η Αρχή

Το νέο αδιέξοδο παρατείνει την εκκρεμότητα στη διοίκηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, επίτιμου προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο κ. Μενουδάκος είχε αναλάβει πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ στις 18 Αυγούστου 2016, ενώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αρχής, η παρουσία του στην προεδρία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου 2025, έπειτα από σχεδόν εννέα χρόνια.

Η αποχώρησή του συνδέθηκε με την παραίτηση που είχε υποβάλει στις 26 Μαρτίου 2025, επικαλούμενος «λόγους αμιγώς προσωπικούς που δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής και την εκτέλεση του έργου της».

Κατά την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου, στις 27 Μαΐου 2025, είχε επίσης τονίσει ότι «δεν δέχθηκε ποτέ καμία πολιτική παρέμβαση», υπερασπιζόμενος την ανεξαρτησία της Αρχής και τον ρόλο της ως θεσμικού αντιβάρου.

Μετά την αποχώρησή του, την άσκηση των καθηκόντων του προέδρου ανέλαβε ο αναπληρωτής πρόεδρος, επίτιμος αρεοπαγίτης Γεώργιος Μπατζαλέξης, έως την επιλογή νέας ηγεσίας.

Η νέα αποτυχημένη ψηφοφορία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της θεσμικής λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, καθώς η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας τους προϋποθέτει ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις. Η απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, ωστόσο η αδυναμία συμφωνίας παρατείνει την εκκρεμότητα για τον διορισμό νέου προέδρου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, όπου θα αναζητηθεί εκ νέου υποψηφιότητα ικανή να εξασφαλίσει την απαιτούμενη διακομματική στήριξη.

Οι εκρηκτικοί διάλογοι στη Διάσκεψη των Προέδρων

Πολεμική σύρραξη θύμισε η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, για την πλήρωση της θέσης του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με την κόντρα να συνεχίζεται, αργότερα, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Η εισήγηση του Νικήτα Κακλαμάνη ήταν να τοποθετηθεί ως πρόεδρος της Αρχής ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο, Άλκης Δερβιτσιώτης, τον οποίο είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ πριν από μερικούς μήνες για νέο Συνήγορο του Πολίτη. Η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής δεν έγινε δεκτή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να δηλώνει ότι θα επανέλθει με άλλη πρόταση.

Το ΠΑΣΟΚ απείχε της ψηφοφορίας, προτείνοντας την Κατερίνα Συγγούνα. Η στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης άναψε «φωτιά» στη συνεδρίαση. Ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε πως τι ΠΑΣΟΚ «δεν είχε το θάρρος να καταψηφίσει ένα πρόσωπο για το οποίο πριν από έξι μήνες είχε χρησιμοποιήσει ό,τι πιο δοξαστικό επίθετο υπάρχει. Δικά σας τα συμπεράσματα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως με τη δική της παρέμβαση από το βήμα της Βουλής, χθες, έθιξε το ζήτημα αποτρέποντας μια ακόμη «ανίερη συμπαιγνία» μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε, παράλληλα, πως ο προτεινόμενος καθηγητής βρίσκεται στην επιτροπή αξιολόγησης του διδακτορικού του παραιτηθέντος υφυπουργού, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η Διάσκεψη των Προέδρων δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, καθώς μόνο η ΝΔ υπερψήφισε, το ΠΑΣΟΚ απείχε, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Παναγιώτης Δουδωνής γνωστοποίησε την στάση του κόμματός του και για ποιο λόγο επιλέγει να τοποθετηθεί με το «παρών». Ο Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε πως «το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που το ίδιο είχε προτείνει για άλλη θέση».

Αναλυτικά οι εκρηκτικοί διάλογοι:

Παναγιώτης Δουδωνής: Έπαιξε το παιχνίδι της πλειοψηφίας η κυρία Κωνσταντοπούλου, φωνασκώντας και ασκώντας μπούλινγκ. Να συνεχιστεί η προ έξι μηνών συνεδρίαση. Υπάρχει πλειοψηφία στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα, όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Νικήτας Κακλαμάνης: Η ψήφος σας;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν ψηφίζουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι θύμα μπούλινγκ και δεν ψηφίζει…

Νικήτας Κακλαμάνης: Όταν θα ξαναγίνετε πρόεδρος της Βουλής να διευθύνετε τη συζήτηση!

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, είναι αντικοινοβουλευτική η διαδικασία που διεκόπη με το πρόσχημα φωνών της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Νικήτας Κακλαμάνης: Άρα απέχετε της ψηφοφορίας;

Παναγιώτης Δουδωνής: Υποψήφια είναι η κυρία Συγγούνα που έχει και πλειοψηφία.

Νικήτας Κακλαμάνης: Έχω δικαίωμα να φέρω άλλη πρόταση!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο,τι θέλει κάνει…

Νικήτας Κακλαμάνης: Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση σας. Τι ψηφίζετε;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία.

Νικήτας Κακλαμάνης: Έπρεπε να σας ρωτήσω 10 φορές. Το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που είχε προτείνει για άλλη θέση…

Παναγιώτης Δουδωνής: Είναι πασπαρτού οι υποψήφιοι; Κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες είναι;

Δημήτρης Καιρίδης: Όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έλπίζατε να περάσει στη ζούλα μια ακόμη συμφωνία. Θλιβερή η εικόνα του από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ. Καθίστε εκεί στις καρεκλίτσες σας. Παίζει το παιχνίδι της συναλλαγής ως κακός ηθοποιός».

Παναγιώτης Δουδωνής: «Εσείς παίζετε το παιχνίδι της συναλλαγής! Δεν σας φοβάμαι, να είστε απολύτως βέβαιη!».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ξεμπροστιάζοντάς σας, πέτυχα να μην προχωρήσει μια ντροπιαστική συναλλαγή».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Είναι επίπεδο αυτό, συναδέλφων με τη μόρφωση των δυο σας;».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μην χτυπάτε τα χέρια σας στα έδρανα κύριε Μπιάγκη».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Επιτέλους ηρεμήστε».

Δημήτρης Μπιάγκης: «Διαψεύστηκε για άλλη μια φορά, που είπε πως θα υπερψηφίσουμε»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σας ξεμπροστιάσαμε».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Σταματήστε, δεν ντρέπεστε όλοι σας! Είναι συνεδρίαση αυτή;»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εσείς να ντρέπεστε που συναλλάσσεστε! Να ντραπείτε εσείς»

Νικήτας Κακλαμάνης: «Μείνετε εκεί που είστε…»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εδώ θα μείνω, ναι»

Το «εκρηκτικό» κλίμα που επικράτησε στην Διάσκεψη μεταφέρθηκε λίγο αργότερα και εντός της Ολομέλειας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ «τα βρίσκει με τη ΝΔ» και τον Παναγιώτη Δουδωνή να απαντά πως είναι η «απόλυτη υποστηρίκτρια του Μητσοτάκη» και πως «κανείς δεν τη φοβάται»:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Γιατί δίνετε δευτερολογία στον κύριο Δουδωνή, επειδή τα βρίσκετε; Αυτά μόνο με τα τανκς γίνονταν!»

Παναγιώτης Δουδωνής: «Είστε δεκανίκι της ΝΔ με τον τρόπο που χειρίζεστε τις επιτροπές».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εσείς τα βρίσκετε! Και ο πρόεδρος σας! Σας έχουν στο χέρι δυστυχώς και σας βγάζουν ένα σκάνδαλο τη φορα».

Παναγιώτης Δουδωνής: «Δεν σας φοβόμαστε, ούτε εμείς, ούτε η Βουλή! Δεν σας φοβάται η Βουλή».

ΠΑΣΟΚ: Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη

«Τον περασμένο Απρίλιο, το ΠΑΣΟΚ προσήλθε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις, έχοντας αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

«Κατά τη συνεδρίαση αυτή διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της κ. Συγγούνα στη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης. Αντί, όμως, να προχωρήσει η ψηφοφορία, ο κ. Κακλαμάνης διέκοψε αυθαίρετα τη συνεδρίαση, μια ενέργεια που καταγγείλαμε τότε ως πραξικοπηματική», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «Σήμερα, αντί να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι υποψηφιότητες σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, κατέθεσε νέα πρόταση, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για όσα προηγήθηκαν.

Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη θεσμικά ορθή διαδικασία: να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι προτάσεις σε ψηφοφορία.

Γι' αυτό και αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή του τη σημερινή μεθόδευση.

Δεν πρόκειται για ζήτημα προσώπων. Πρόκειται για ζήτημα σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας.

Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».