Δεν θα αρκεί μια απλή δήλωση ότι ολοκληρώθηκε μια εργασία, αλλά θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα, αποφάσεις, εκθέσεις ή άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα.

Νέους κανόνες για την πιστοποίηση των στόχων που συνδέονται με το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση προβλέπει ότι η επίτευξη κάθε στόχου θα πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ενώ εισάγει ηλεκτρονικούς ελέγχους που θα μπορούν να αξιοποιούν ακόμη και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Με τη νέα υπουργική απόφαση καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία με την οποία θα διαπιστώνεται εάν οι υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν πετύχει τους στόχους που έχουν επιλεγεί για ανταμοιβή. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα επιμέρους στάδια ενός στόχου και να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Συγκεκριμένα, κάθε ορόσημο θα πρέπει να έχει επιτευχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 100%, ενώ ο αρμόδιος φορέας θα υποχρεούται να καταχωρίζει το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αρκεί μια απλή δήλωση ότι ολοκληρώθηκε μια εργασία, αλλά θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα, αποφάσεις, εκθέσεις ή άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα.

Η διαδικασία

Η πιστοποίηση θα εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό για τους στόχους των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων, ενώ στις ανεξάρτητες αρχές την ευθύνη θα έχει ο επικεφαλής τους.

Προηγουμένως θα απαιτείται δήλωση από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του στόχου. Στη συνέχεια, τα στοιχεία θα καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κινήτρων και Ανταμοιβής του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής.

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Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι οι έλεγχοι των δικαιολογητικών θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες, η υπηρεσία θα ενημερώνεται αυτόματα και θα μπορεί να συμπληρώνει τα στοιχεία της.

Για παράδειγμα, εάν μια δημόσια υπηρεσία έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης συγκεκριμένου αριθμού φακέλων μέχρι το τέλος του έτους, δεν θα αρκεί να δηλώσει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία από το πληροφοριακό της σύστημα, αναφορές υλοποίησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι επιτεύχθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ορόσημα.

Αν κάποιο από αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ο συνολικός στόχος δεν θα μπορεί να πιστοποιηθεί ως πλήρως επιτευγμένος.

Αντίστοιχα, εάν ένα υπουργείο έχει αναλάβει την ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου δράσης του, η πιστοποίηση θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΑΖΙ». Για παράδειγμα, εάν προβλέπεται η ολοκλήρωση μιας ψηφιακής υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη καταχώριση που επιβεβαιώνει την πλήρη επίτευξη του έργου και των οροσήμων του. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και αποτυπώνουν τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της απόφασης.

Η απόφαση προβλέπει ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις για τα έτη αναφοράς 2025 και 2026, καθώς και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων που παρακολουθούν τους στόχους και την απόδοση των υπηρεσιών.