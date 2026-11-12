Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση συγκέντρωσε πολλά «likes». Ανάμεσα σε αυτά και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που τον διαδέχθηκε στην ηγεσία της Νέας Αριστεράς, μετά την παραίτηση του.

Πριν από μερικές ώρες, ο Αλέξης Χαρίτσης προχώρησε σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία εξηγούσε - με δυνατή επιχειρηματολογία - γιατί το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο η κυβέρνηση έχει αναγάγει σε «εθνικό στόχο», δεν αποτελεί και τόσο συμφέρουσα επιλογή - μια συζήτηση που, η αλήθεια είναι, δεν έχει γίνει στην έκταση που πρέπει.

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid023gWY22Bmv9VJb4LdPVcdqFu4GE5MeyLPptmHWKVMaCeuMCxPCCbMMuasnE5jgKsol}

Η ανάρτηση αυτή συγκέντρωσε πολλά «likes». Ανάμεσα σε αυτά και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που τον διαδέχθηκε στην ηγεσία της Νέας Αριστεράς, μετά την παραίτηση του. Η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει πολλά, διότι οι δύο άνδρες είχαν διαφωνήσει πολιτικά για την πορεία του κόμματος και συνολικά της Αριστεράς, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του κ. Χαρίτση και άλλων επτά ακόμα βουλευτών.

Α.Γ.