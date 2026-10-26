Μερικές σκέψεις του Αλέξη Χαρίτση με αφορμή τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Με μία γελοιογραφία για τις εκλογές στη Βραζιλία, ο Αλέξης Χαρίτσης καταθέτει ορισμένες σκέψεις του για τις διεθνείς εξελίξεις μετά την εκλογή Λούλα στη Βραζιλία.

«Η Αριστερά κερδίζει όταν δεν φοβάται να γίνει πλειοψηφία - Με μυαλό και συναίσθημα» σχολιάζει ο Αλέξης Χαρίτσης και συνεχίζει σημειώνοντας πως «οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις στη Βραζιλία και τη Σερβία, αλλά και το επίμονο, μαζικότατο κίνημα στη Γαλλία, έχουν δώσει μια μεγάλη ανάσα, μια ανάταση στον προοδευτικό κόσμο διεθνώς. Πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτές τις εξελίξεις:

»Μέτωπο. Της Αριστεράς και των συμμάχων της. Ο Λούλα αποτελεί σήμερα τον ήρωα της παγκόσμιας Αριστεράς. Και δικαίως» συνεχίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Προσθέτει ακόμα πως «για να νικήσει την πανίσχυρη ακροδεξιά και τους ακόμα πιο ισχυρούς διεθνείς υποστηρικτές της, όμως, συνεργάστηκε με δυνάμεις από ένα εξαιρετικά ευρύ πολιτικό φάσμα, ακόμα και δημοκρατικούς συντηρητικούς».

Ο κ. Χαρίτσης στην ανάρτησή του συνεχίζει αναφέροντας τα παραδείγματα της Σερβίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Νέας Υόρκης. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «στη Σερβία, η φοιτητική λίστα είναι ένα πολυσυλλεκτικό ιδεολογικά και πολιτικά κίνημα που κατάφερε να συσπειρώσει ευρύτατες δυνάμεις απέναντι στο καθεστώς Βούτσιτς - υπερβολικά πολυσυλλεκτικό, ενδεχομένως.

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»Στη Γαλλία, ο Μελανσόν εμφανίζεται (και είναι) ο βασικός υπερασπιστής του ρεπουμπλικανισμού απέναντι στη φασίζουσα ακροδεξιά και τον καθεστωτικό μακρονισμό. Κι αυτό τον φέρνει σε «συνομιλία» ακόμα και με μετριοπαθείς δημοκράτες όπως ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν. Στη Γερμανία, το Die Linke θα κυβερνήσει στο Βερολίνο μαζί με Πράσινους και Σοσιαλδημοκράτες. Στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι ακολουθεί πολιτική ενσωμάτωσης ευρύτερων δυνάμεων προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, προκαλώντας αντιδράσεις «από τα αριστερά του. Στην Ισπανία ο Σάντσεθ δηλώνει «είναι τιμή μου να με θεωρούν Αριστερό» και όσες αριστερές δυνάμεις (πχ Podemos) αρνούνται την σύμπραξη, εκτιμώ ότι οδεύουν προς την πολιτική περιθωριοποίηση ή και εξαφάνιση».

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Ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει πως πρόκειται για τόσο διαφορετικές περιπτώσεις,, που εξάγουν ωστόσο ένα κοινό συμπέρασμα: «Η Αριστερά κερδίζει όταν δεν φοβάται να γίνει πλειοψηφία. Και για να γίνει πλειοψηφία δεν αρκεί να προσθέτει δυνάμεις. Πρέπει να εμπνέει και να κινητοποιεί ανθρώπους».

Συνεχίζει με το «δεύτερο κρίσιμο στοιχείο των τελευταίων εξελίξεων. Παρά τις τεράστιες διαφορές τους, η Βραζιλία (η απόλυτα προσωποποιημένη καμπάνια του ιστορικού ηγέτη) και η Σερβία (η ακραία συλλογική καμπάνια των φοιτητών), δείχνουν ότι το κλειδί είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας. Τα ποτάμια των διαδηλωτών που παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους.

»Ναι, ζούμε σε μια εποχή που ο ατομικισμός και ο κυνισμός σαρώνουν, δημιουργώντας το αξιακό υπόστρωμα για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς. Ναι, οι συγκεκριμένες σαφείς απαντήσεις στα ζητήματα του κόστους ζωής, της ακρίβειας και των ανισοτήτων είναι απαραίτητες για να πείσεις ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Ας μην υποτιμάμε, όμως, την πολιτική δύναμη των συναισθημάτων: του φόβου, της ανασφάλειας, του θυμού, της απογοήτευσης. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η ακροδεξιά. Και επενδύει στον φόβο, δείχνοντας ως υπεύθυνους τους μετανάστες, τους νέους, τις μειονότητες».

»Η Αριστερά οφείλει να κάνει το αντίθετο» σημειώνει ο Αλέξης Χαρίστης και προσθέτει: «Να μιλήσει στην καρδιά των ανθρώπων και να μετατρέψει τον φόβο σε ελπίδα. Κι αυτό απαιτεί πολιτική με πάθος. Που δεν θα εξαντλείται σε μια καταγγελτική ή, ακόμα χειρότερα, διαχειριστική αντίληψη της πραγματικότητας. Όπου η Αριστερά μίλησε με πάθος, κέρδισε. Ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Ο κ. Χαρίστης παραθέτει το τρίτο στοιχείο: «Γωνίες. Και σύγκρουση. Γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον παράδοξο σε όλα αυτά. Η διεύρυνση δεν συνοδεύεται από πολιτική απονεύρωση. Το αντίθετο. Ο Λούλα δεν φοβήθηκε την ευθεία σύγκρουση με τον Τραμπ, όταν η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε δασμούς και κυρώσεις σε μια πρωτοφανή παρέμβαση υπέρ της οικογένειας Μπολσονάρο.

»Ο Σάντσεθ είναι ο Ευρωπαίος πρωθυπουργός που απέρριψε ρητά την απαίτηση Τραμπ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, παρά τις απειλές για εμπορικά αντίποινα».

Κλείνοντας τη μακροσκελή του ανάρτηση ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει: «Μέτωπο, λοιπόν. Κοινωνική κινητοποίηση. Πάθος. Σύγκρουση. Η μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά είναι μια μάχη δύσκολη και επίπονη. Οι τελευταίες ελπιδοφόρες εξελίξεις δείχνουν ότι μπορεί να είναι μια μάχη νικηφόρα».