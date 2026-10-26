«Η νίκη αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη: καμία εξουσία δεν είναι ανίκητη όταν οι πολίτες διεκδικούν την αλλαγή», αναφέρει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Η ΕΛΑΣ χαιρετίζει τη νίκη της Φοιτητικής Λίστας στις εκλογές της Σερβίας και συγχαίρει τους νέους πολίτες που διεκδίκησαν και πέτυχαν μια δημοκρατική αλλαγή στη χώρα τους», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών στη Σερβία.

«Το κίνημα που γεννήθηκε μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ μετέτρεψε το πένθος και την οργή σε αίτημα για δικαιοσύνη, λογοδοσία και αξιοπρέπεια. Η νέα γενιά έδωσε φωνή στην απαίτηση της κοινωνίας να πάρει το μέλλον στα χέρια της.

Η νίκη αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη: καμία εξουσία δεν είναι ανίκητη όταν οι πολίτες διεκδικούν την αλλαγή.

Στεκόμαστε στο πλευρό του σερβικού λαού, με σεβασμό στη δημοκρατική του επιλογή και προσβλέπουμε στην ενίσχυση των δεσμών φιλίας των λαών μας, για την ειρήνη, την δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στα Βαλκάνια», καταλήγει η ΕΛΑΣ.