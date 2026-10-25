Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημοσιότητα.

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για συλλήψεις τόσο του επιχειρηματία όσο και συνεργατών του.

Η έρευνα, που φέρεται να ξεκίνησε προ 9 μηνών, αφορά υπόθεση πιθανής φορολογικής απάτης μέσω δικτύου περίπου 200 εταιρειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν εικονικές συναλλαγές και ενδεχόμενη ζημία για το Δημόσιο που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ύψος της ζημίας και ο βαθμός εμπλοκής των ερευνώμενων προσώπων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ο επιχειρηματίας είχε ιδρύσει το πρώτο κατάστημα «Χωριάτικο» το 1997, στην οδό Μιχαήλ Βόδα στην Αθήνα. Τα επόμενα χρόνια η δραστηριότητα επεκτάθηκε, με τη δημιουργία δικτύου αρτοποιείων και την ανάπτυξη της αλυσίδας «Αττικοί Φούρνοι».

Το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και κατά το παρελθόν, στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών για υποθέσεις που σχετίζονταν με τη λειτουργία νυχτερινών καταστημάτων, την εκμετάλλευση γυναικών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Ειδικότερα, το 2007 και το 2008 είχαν πραγματοποιηθεί οι αστυνομικές επιχειρήσεις με τις κωδικές ονομασίες «Vitrine» και «Λευκός Άρτος», κατά τις οποίες εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη σύνδεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον χώρο της αρτοποιίας με παράνομα έσοδα. Σε δημοσιεύματα της εποχής ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναφερόταν ως εμπλεκόμενος στις σχετικές έρευνες.

Σε ό,τι αφορά τη νέα έρευνα, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρονται επίσης σε διερεύνηση ενδεχόμενων αδικημάτων που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η πλήρης εικόνα της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και την περαιτέρω δικαστική διαδικασία.