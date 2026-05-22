Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Από την επιχείρηση σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών εγκλείστων.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/05) από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του αστυνομικών της ΕΚΑΜ., οι οποίοι παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 κελιά και 18 έγκλειστους.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, λόγος για τον οποίο σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος 3 έγκλειστων για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.