Τα πρώτα στιγμιότυπα από την εξόρμηση της Αθηνάς Οικονομάκου με τις φίλες της στη Λισαβόνα.

Το προηγούμενο Σάββατο 16 Μαΐου, η Αθηνά Οικονομάκου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Μπρούνο Τσερέλα, κρατώντας το μυστήριο έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας, παντρεύτηκαν στην Πλάκα, στην Αθήνα, ενώ λίγες ημέρες μετά η Αθηνά Οικονομάκου, πήρε τις φίλες της για να ταξιδέψει στη Λισαβόνα, όπου πραγματοποίησε και το bachelorette πάρτι της.

Στις πρώτες εικόνες, η ίδια εμφανίζεται μέσα σε ένα μπλουζάκι Barbie με το χαμόγελό της να τραβάει την προσοχή. Στο πλευρό της, βρέθηκαν οι κοντινές τις φίλες, μεταξύ αυτών η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη και η Χριστίνα Κοντοβά.

Το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» προβλήθηκαν οι πρώτες δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου, ύστερα από το γάμο της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι σκοπός τους ήταν το μυστήριο να αφορά το ζευγάρι: «Είναι όλα πολύ όμορφα. Δεν θέλω να πω κάτι παρά πάνω γιατί όπως καταλάβατε ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς, για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ και για τις ευχές και που ήρθατε».

