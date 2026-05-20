Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, η Μαρία Ηλιάκη, φαίνεται να γιορτάζει την επέτειο του γάμου της με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, και επέλεξε να δημοσιεύσει μία τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στους δυο τους.
Ειδικότερα, η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, το απόγευμα της Τετάρτης, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη χαρά της.
Μάλιστα, τη φωτογραφία επέλεξε να τη συνοδεύσει με μία λιτή λεζάντα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πάντα μαζί …8 χρόνια. Οι 2 μας στα δύσκολα και τα εύκολα να αγαπιόμαστε…».
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί μία κόρη.