Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου «υπονομεύει» την προεκλογική περίοδο και «αναβιώνει» το εσωκομματικό μέτωπο.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει μια ανάσα και να καλύψει τα δικά της μέτωπα μέσα στην οχλοβοή των αναταράξεων που προκαλεί στα αριστερά και στα δεξιά της η έλευση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Όχι ότι δεν αφορούν και τον δικό της κομματικό ..οίκο. Πιστεύει όμως ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς το παρόν την ευνοεί.

Κι ενώ θέλει να κερδίζει χρόνο για να ανασυνταχθεί, το εσωκομματικό της μέτωπο και η απουσία ουσιαστικής στρατηγικής διαρκώς την επαναφέρει στο «κάδρο». Με τον κίνδυνο εκ Τουρκίας να επανέρχεται δριμύτερος. ...Δίνοντας τροφή σε όσους επιθυμούν να αποδυναμώσουν την κυβέρνηση στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας. Με τον πρωθυπουργό να επισκέπτεται σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με σαφείς αναφορές στα εθνικά.

Οι συνειρμοί από την μεταφορά των Patriot

Το timing που επέλεξε το ΚΥΣΕΑ να ανακοινώσει την απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο έδωσε το δικαίωμα στον Αντώνη Σαμαρά και την αντιπολίτευση να αφήσουν νέες αιχμές για υποχωρητικότητα. Με τον βουλευτή της Ν.Δ. Άγγελο Συρίγο να θολώνει περισσότερο το μήνυμα μιλώντας στο ραδιόφωνο στα Parapolitika. «H Tουρκία ζήτησε να αποσυρθούν» είπε παραπέμποντας στο ΝΑΤΟ.

«Δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία και όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους» αντέτεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθώντας να κλείσει το θέμα.

Ο φόβος ενός θερμού επεισοδίου

Κι αν στο συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε απλή παραφωνία, στο σκέλος του Τουρκικού νόμου για την «Γαλάζια Πατρίδα» υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης πρώτος παραδέχθηκε ότι η κίνηση της Τουρκίας αναβαθμίζει την ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Κι ενώ είναι ο πιο μετριοπαθής υπουργός στην κυβέρνηση και εμπνευστής των «ήρεμων νερών» σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews δεν κρύβει τώρα την αγωνία του ακόμη και για ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Κάτι που προσυπέγραψε δημόσια ο Άγγελος Συρίγος.

Εδώ και καιρό ο υπουργός Εξωτερικών ανησυχεί για κλιμάκωση της έντασης όπως είχαμε γράψει. Ο ίδιος το αποδίδει στην πίεση που ασκείται στον Ερντογάν στο εσωτερικό του. Κυρίως από τα ΜΜΕ μετά τις στρατηγικές συμμαχίες της Ελλάδας με ΗΠΑ, Ισραήλ και Γαλλία αλλά και με την προβολή ισχύος της Ελλάδας στην Κύπρο με την αποστολή F-16 και δύο φρεγατών.

Είτε έτσι είτε αλλιώς η σκληρή κριτική που ασκούν καιρό τώρα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καραμανλής και Αντ. Σαμαράς απέναντι στην πολιτική των «ήρεμων νερών» φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Με τον μεν Σαμαρά να ζητάει από τον πρωθυπουργό να συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής τον δε Καραμανλή να εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Τουρκία με την προσφιλή της τακτική να γκριζάρει – έστω και με μονομερείς κινήσεις- το Αιγαίο αφαιρεί οξυγόνο από την ελληνική διπλωματία.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην πράξη η κυβέρνηση προεκλογικά είναι ότι μετά την ψήφιση του Τουρκικού νόμου είναι υποχρεωμένη να είναι πολύ αυστηρή και αποφασιστική αν η Άγκυρα δοκιμάσει τα όρια της Αθήνας επί του πεδίου. Εξ ου και ο κίνδυνος ενός πιθανού θερμού επεισοδίου.

Ο παράγοντας Βενιζέλος

Σε προεκλογικό, επίσης, επίπεδο το Μαξίμου έχει να αντιμετωπίσει και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ο οποίος – κατά πολλούς- είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε περίπτωση που προκύψει οικουμενική κυβέρνηση. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «αλλαζονική» και «ανιστόρητη» την αποστροφή του πρωθυπουργού «και ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις τρεις το πρωί» θέλοντας να ενισχύσει το πρωθυπουργικό προφίλ του. «Ποιον θα πάρει ο Κ. Μητσοτάκης τηλέφωνο, τον Trump, την πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τον Netanyahu;». αναρωτήθηκε με δεικτικό τρόπο ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Και ναι, η απάντηση και στον κ. Βενιζέλο και σε όποιον ρωτά, είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το τηλέφωνο και να συνομιλήσει απευθείας και με τον κ. Trump, και με τον κ. Netanyahu, και με την πρόεδρο της Κομισιόν και με κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή όποιον άλλον χρειαστεί. Η αλήθεια δεν είναι αλαζονική» απαντούν κυβερνητικές πηγές.

Κινήσεις κάτω από τα ραντάρ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Στο επίπεδο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση κάτω από τα ραντάρ προσπαθεί να αφοπλίσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να έρθει σε ευθεία σύγκρουση μαζί της. Παράλληλα η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να δώσει το παρών σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών προμηνύει νέα μετωπική με την αντιπολίτευση.

Επί της ουσίας η τροπολογία που ψηφίζεται στη βουλή για τις ποινικές υποθέσεις βουλευτών εκτός του ορισμένου χρόνου που θέτει για την άσκηση δίωξης, αφαιρεί από την δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τις υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα αναθέτοντας τες σε εφέτη Ανακριτή. Η κα Κοβέσι με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης εξέφρασε την δυσφορία της με την κυβέρνηση να απαντά ότι «η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφού οι αρμοδιότητες του Εφέτη ανακριτή δεν πρέπει να συγχέονται με τις αρμοδιότητες των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίες είναι διαφορετικές και δεν θίγονται κατ' ελάχιστον».