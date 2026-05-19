Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να «σταματήσει να εκμεταλλεύεται» την ιστορία για πολιτικούς λόγους.

Με μια προκλητική ανακοίνωση, όπως συνηθίζει την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, η Τουρκία επιτίθεται στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η Άγκυρα κάνει λόγο για «θηριωδίες» του ελληνικού στρατού, καλεί την Ελλάδα να «αναγνωρίσει τα άγρια εγκλήματα που διαπράχθηκαν« εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, να «σταματήσει να εκμεταλλεύεται» την ιστορία για πολιτικούς σκοπούς και να μην τη «χρησιμοποιεί για να υποκινεί την εχθρότητα».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

«Η 19η Μαΐου 1919, ημέρα που ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της "Ημέρας Μνήμης του Ατατούρκ, Νεολαίας και Αθλητισμού".

Η Ελλάδα, έχει προωθήσει τους ισχυρισμούς περί “Πόντου” με νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 1994 και έκτοτε έχει εκτοξεύσει εναντίον της χώρας μας αυτούς τους ισχυρισμούς, που στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάση, διευρύνει συνεχώς αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς χωρίς δισταγμό και τους διδάσκει σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, ως μέρος του προγράμματος σπουδών, μέσω εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας.

Έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής της επιδιώκοντας τη “Μεγάλη Ιδέα”, η Ελλάδα επιδιώκει να καλύψει τόσο την ήττα της όσο και τις σοβαρές θηριωδίες που διέπραξε, αναφέροντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς για τον “Πόντο” εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι θηριωδίες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις της Διασυμμαχικής Ανακριτικής Επιτροπής και καταγράφηκαν στο άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ελληνικές αρχές πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να αναγνωρίσουν τα άγρια εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αρχής γενομένης από τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1921, όπως και τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, μετά την απόπειρα κατάληψης της Σμύρνης στις 15 Μαΐου 1919.

Καλούμε την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των διμερών σχέσεών μας, με βάση την ειρήνη και τη συνεργασία, αντί να χρησιμοποιεί την ιστορία για να υποκινεί την εχθρότητα».