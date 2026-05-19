Μετά τις διαβεβαιώσεις Μαρινάκη πως η απόσυρση των συστοιχιών Patriot δεν συνιστά «ίχνος υποχωρητικότητας» απέναντι στην Τουρκία, ο Άγγελος Συρίγος περιέγραψε μια άλλη εικόνα.

Λίγη ώρα αφού ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωνε πως η απόσυρση των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο «δεν έχει ίχνος υποχωρητικότητας» απέναντι στην Τουρκία και αποτελούσε αποκλειστικά επιχειρησιακή απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Άγγελος Συρίγος περιέγραφε ουσιαστικά μια διαφορετική εικόνα: ότι η απομάκρυνση των συστημάτων ήρθε μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ.

Και η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο βουλευτής της ΝΔ δεν είναι απλώς ένα κυβερνητικό στέλεχος, αλλά καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής με βαθιά γνώση των ελληνοτουρκικών.

Ουσιαστικά, ο Άγγελος Συρίγος περιέγραψε μια κατάσταση κατά την οποία η Τουρκία αποδέχθηκε προσωρινά την εγκατάσταση των συστημάτων λόγω της κρίσης στον Κόλπο, επανήλθε όμως μόλις απομακρύνθηκε ο συγκεκριμένος κίνδυνος ζητώντας την απομάκρυνσή τους, κάτι που τελικά έγινε «για τις ανάγκες της συμμαχίας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου που είναι βάσει των συνθηκών είτε αποστρατικοποιημένα εντελώς, όπως τα Δωδεκάνησα, είτε μερικώς αποστρατικοποιημένα όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, δεν προστατεύονται αντιαεροπορικά; Περιμένανε τώρα να προστατευτούν; Όχι, προστατεύονται αντιαεροπορικά όλα αυτά τα χρόνια. Και όλα αυτά τα συστήματα που παίρνουμε από το Ισραήλ τώρα και σε προηγούμενες φάσεις αμερικανικά και ρωσικά συστήματα προστάτευαν τα νησιά. Η διαφορά που έγινε τους τελευταίους δύο μήνες είναι ότι για πρώτη φορά αυτό έγινε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή: Το 1979 ο τότε ΓΓ του ΝΑΤΟ είχε πει ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε διαμάχες Ελλάδας – Τουρκίας, αφήστε τους να τα λύσουν μόνοι τους. Δεν εμπλεκόμαστε αν τα νησιά είναι αποστρατικοποιημένα ή όχι. Τώρα, πριν από δύο μήνες, λόγω του κινδύνου που υπήρχε, από τον πόλεμο στον Κόλπο, ζητήσαμε από το ΝΑΤΟ και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να εγκατασταθούν αντιαεροπορικά συστήματα και το σήμα των ραντάρ να στέλνεται στη Νάπολη της Ιταλίας, που είναι το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο. Αυτό σήμαινε ότι το ΝΑΤΟ αποδέχτηκε για πρώτη φορά από το 1974 και μετά την πάγια θέση μας πως έχουμε δικαίωμα να έχουμε πάνω στρατεύματα, πυραύλους επειδή ακριβώς απειλούνται», είπε αρχικά μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Η συνέχεια της τοποθέτησής του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία, όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε οι πύραυλοι και κυρίως το σύστημα ραντάρ στην συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε αλλά της είπαν «μην μιλάς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά» και η Τουρκία υποχρεώθηκε να το καταπιεί. Τώρα, που έχει τελειώσει ο πόλεμος η Τουρκία επανέρχεται και λέει «αφού είναι με τη σύμφωνη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να είναι εκεί συστήματα και ζητώ να αποσυρθούν». Οπότε για τις ανάγκες της συμμαχίας αποσύρονται. Το ΝΑΤΟ όμως έχει πλέον αποδεχτεί την πάγια θέση μας ότι επειδή απειλούνται μπορεί να είναι στρατικοποιημένα, όχι για τις ανάγκες της συμμαχίας πλέον, αλλά για τις ανάγκες τις δικές μας.

Θεωρούσε απειλή αυτό που γινόταν στον Κόλπο, εμείς θεωρούμε απειλή την Τουρκία. Η συμμαχία δεν θεωρεί απειλή την Τουρκία γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ».

Καταλήγοντας τη θέση του, υπογράμμισε: «Η αντιαεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, εκείνο που αλλάζει είναι ότι παύουμε να στέλνουμε σήμα στο ΝΑΤΟ από τα ραντάρ τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκεί. Τώρα το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και μπορούν να αποσυρθούν».

Με άλλα λόγια, ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν τίθεται ζήτημα υποχώρησης, η περιγραφή Συρίγου δείχνει ότι η απόσυρση των Patriot συνδέθηκε άμεσα με τη μεταβολή της στάσης του ΝΑΤΟ μετά τις τουρκικές αντιδράσεις.