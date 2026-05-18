Τον νεότερο απολογισμό - μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό ότι οι νεκροί ήταν 4 - ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τα ΜΜΕ να αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Ωστόσο, ο Ερντογάν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και η εφημερίδα Sabah ανέφεραν ότι ο ύποπτος που αναζητείται είναι ένας 37χρονος άνδρας - και όχι 17χρονος όπως είχε αρχικά διαρρεύσει - ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως πριν την ένοπλη επίθεση στο εστιατόριο είχε πυροβολήσει και σκοτώσει και την πρώην σύζυγό του. Άγνωστο παραμένει ποιο ήταν το 6ο θύμα.

Τα πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA ανέφεραν ότι ο άνδρας άνοιξε πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη του και έναν υπάλληλο, πριν τραπεί σε φυγή. Στη συνέχεια πυροβολήσει και σκοτώσει δύο ακόμα άνδρες, έναν βοσκό που πρόσεχε τα ζώα του κοντά στο εστιατόριο, και έναν οδηγό φορτηγού.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην Ταρσό, ενώ ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και έχει εκστρατεύσει και ελικόπτερα ενώ αστυνομία και χωροφυλακή συμμετέχουν στις έρευνες.

«Μπήκε μέσα χωρίς να πει λέξη... Νομίζαμε ότι έβγαζε το τηλέφωνό του, αλλά έβγαλε ένα πιστόλι», ανέφερε το IHA, επικαλούμενο υπάλληλο του εστιατορίου, τον Μεχμέτ Χαν Τοπάλ, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι. «Έσκυψαν κάτω. Με πυροβόλησε», πρόσθεσε.

