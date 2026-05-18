«Πόρτο Λεόνε» - Επεισόδιο 55

«Πόρτο Λεόνε» - Επεισόδιο 55

Ο Ορέστης µαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Βούλας, ενώ η Ξένη αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Αλεξάνδρας τον απαγωγέα του παιδιού. Η Αλεξάνδρα φοβάται ότι πίσω από την ιστορία της Λένας και του Αντρέα κρύβεται κάποιο σχέδιο της Γαλήνης.

Η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζει σθεναρά την προειδοποίηση του άνδρα της Ηλία Καπετανάκου να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις προς την οικογένεια Βούλγαρη.

Προκειμένου να την πείσει, της θυμίζει ότι στο κάτω διαμέρισμα κρύβουν το παιδί του Στράτου κι αν η αστυνομία τους εντοπίσει για οποιοδήποτε λόγο, θα χάσουν το εγγόνι τους για πάντα.

Η Αλεξάνδρα δεν απαντά αλλά μόλις απομακρύνεται ο Ηλίας επισημαίνει στον Στελάρα ότι δε θα κάνει πίσω , θέλει και θα πετύχει την εξόντωση της Γαλήνης Βούλγαρη. Η εκδικητική της μανία δε θα σταματήσει παρά τις απειλές του Ηλία. Ο Ανδρέας και η Λένα συζητούν για το πού βρίσκεται το μωρό της Λένας, αν η Αλεξάνδρα είναι υπεύθυνη για την απαγωγή του και τέλος πού μπορεί να το κρύβει.

Ενώ αρχικά τα ερωτήματα φαντάζουν αναπάντητα, στο μυαλό του Ανδρέα έρχεται η θύμηση της αγωνίας που είχε η έμπιστη της μητέρας του Ματίνα όταν πίστεψε ότι είχε χάσει τον σταυρό του Στράτου. Καταλαβαίνει ότι η Ματίνα πήγαινε τον σταυρό να τον φορέσει στο παιδάκι, το γιο του Στράτου.

Η Λένα τον αγκαλιάζει γεμάτη ελπίδα ότι ίσως, με τη βοήθεια του Ανδρέα θα καταφέρει να αγκαλιάσει το παιδί που της στέρησαν.

Την ίδια στιγμή, ένα σημείωμα που φτάνει στο σπίτι του Βούλγαρη, προκαλεί αναστάτωση. Συγχρόνως, η Ρίτα προσπαθεί µάταια να βάλει µυαλό στην Λιάνα σε σχέση µε την συμπεριφορά της.

Η Ξένη ζητάει εξηγήσεις από τον Καπετανάκο για το παιδί και ο Βούλγαρης ζητάει από τον Χρόνη να του βρει στα κρυφά ένα όπλο. Παράλληλα, η άφιξη ενός νεαρού άντρα στην Τρούµπα θα αναγκάσει την Φωφώ να αναμετρηθεί µε το παρελθόν της.

Ο Ορέστης δίνει χρήματα στην Ασημίνα, προκειμένου να βοηθήσει τη Βούλα να «ξεφορτωθεί» το παιδί που κυοφορεί.

Η Ξένη ορμάει στο γραφείο του Καπετανάκου και ζητάει το παιδί της.

