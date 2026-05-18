Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης γνωρίζει στην Ελένη την οικογένεια του, ο Νίκος προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι η Ζωή έχει αγόρι και ο Ηρακλής βλέπει σημάδια εθισμού του Στέλιου στις οθόνες και κάνει μια κουβέντα με τα πεθερικά του.
Επεισόδιο 39: «Χαμένοι στην αντανάκλαση»
Σε έναν κόσμο γεμάτο οθόνες, στον οποίο η ζωή συχνά μοιάζει σα φτηνό μαγικό κόλπο με καθρέφτες, ο Νίκος και η Βιργινία προσπαθούν να καταλάβουν ποια ήταν η ρωγμή που έσπασε τη σχέση τους σε κομμάτια.
Ο Βίκτωρας ανησυχεί μήπως η μαμά του γυρίσει να τον πάρει και μείνει ο Δημήτρης μόνος του πάλι ενώ ο Δημήτρης πηγαίνει την Ελένη να γνωρίσει την οικογένεια του.
Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται και η αλήθεια για τον Δημήτρη και την οικογένεια του δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα μέσα απ’ τον καθρέφτη.
Ο Πανούλης είναι αποφασισμένος να κερδίσει τη Στέλλα, αλλά ο δρόμος για αυτήν περνάει μέσα απ’ την ξαδέρφη της ενώ ο Δημήτρης αρχίζει να βλέπει σημάδια εθισμού του Βίκτωρα στις οθόνες και μια αντίστοιχη συζήτηση κάνει ο Ηρακλής με τα πεθερικά του, καλώντας τον Ευριπίδη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το καλό του Στέλιου.
Στο ρόλο της Ζανέτ η Μαρία Τσιμά.
Τι θα γίνει όταν ο Νίκος κάνει έφοδο στη Βιργινία και την πιάσει με γυμνό άντρα μέσα στο σπίτι; Είναι παρεξήγηση ή μήπως η Βιργινία ζούσε μια κολασμένη, κρυφή ζωή που την έκρυβε απ’ όλους;
Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης και τι θα γίνει όταν αποφασίσει να τη γνωρίσει στην Ελένη;
Θα ακούσει ο Ευριπίδης τον Ηρακλή για καλό του Στέλιου; Ή το πείσμα του θα θολώσει ξανά την κρίση του;
Θα καταφέρουν οι γονείς να θέσουν όρια στα παιδιά τους; Ή έχουν ήδη χάσει τον πόλεμο με την τεχνολογία;
Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».