Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.236,24 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,47%

Με απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν χαμηλότερα, παρά τη στήριξη από επιλεγμένους τίτλους και κυρίως τη ΔΕΗ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.236,24 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,47%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 236,5 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 35,07 εκατ. τεμάχια. Από το σύνολο του τζίρου, τα 16,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές μέσω 19 πακέτων. Συνολικά, η εικόνα της αγοράς παρέμεινε αρνητική, καθώς 87 μετοχές έκλεισαν πτωτικά έναντι μόλις 36 ανοδικών, ενώ 77 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,72% και διαμορφώθηκε στις 2.518,29 μονάδες. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,75 ευρώ με πτώση 0,36%, η Alpha Bank στα 3,55 ευρώ με απώλειες 0,39%, ενώ ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν η Πειραιώς, που υποχώρησε 1,59% στα 8,16 ευρώ, και η Eurobank, επίσης στο -1,59%, κλείνοντας στα 3,66 ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.671,02 μονάδες με απώλειες 0,42%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,82% στις 2.947,24 μονάδες.

Η ΔΕΗ ξεχώρισε ανοδικά, ενισχυόμενη κατά 2,38% στα 20,22 ευρώ και καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους τζίρους της συνεδρίασης, ύψους 25,2 εκατ. ευρώ. Κέρδη σημείωσε και η Τράπεζα Κύπρου, η οποία έκλεισε στα 9,47 ευρώ με άνοδο 1,55%, ενώ η Optima Bank ενισχύθηκε κατά 0,3% στα 10,19 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η ΕΛΧΑ με πτώση 6,4% στα 5,23 ευρώ, ενώ υποχώρησαν επίσης η Βιοχάλκο κατά 1,8% στα 18,30 ευρώ, η Metlen κατά 1,44% στα 38,42 ευρώ, η Allwyn κατά 1,51% στα 11,76 ευρώ και η Lamda Development κατά 1,48% στα 5,98 ευρώ. Η Motor Oil έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,91% στα 34,88 ευρώ, ενώ η Helleniq Energy κινήθηκε αντίθετα με άνοδο 0,81% στα 9,97 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, μόλις τέσσερις τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο, με την ΕΧΑΕ να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, στο +1,43% και τα 7,10 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι Intracom (+0,85%), Qualco (+0,52%) και ΑΔΜΗΕ (+0,46%).