Η συγχώνευση των δύο αλυσίδων δημιουργεί σε αρκετές τοπικές αγορές συνθήκες υπερσυγκέντρωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ενίσχυση ή ακόμη και δημιουργία δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας έναντι των ανταγωνιστών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» για την εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης, επιβάλλοντας όμως αυστηρούς όρους για την αποκατάσταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά. Με την ομόφωνη απόφαση 911/2026, που ελήφθη στη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 15 Μαΐου 2026, εγκρίθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Κρητικός από τη Μασούτης, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής διορθωτικών μέτρων που περιλαμβάνουν εκποιήσεις καταστημάτων και διακοπή χρήσης σημάτων σε συνολικά 53 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η συγχώνευση των δύο αλυσίδων δημιουργεί σε αρκετές τοπικές αγορές συνθήκες υπερσυγκέντρωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ενίσχυση ή ακόμη και δημιουργία δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας έναντι των ανταγωνιστών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σε αρκετές περιοχές τα υφιστάμενα καταστήματα Μασούτης και Κρητικός εμφανίζουν σημαντικές επικαλύψεις, γεγονός που αλλοιώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις αγορές λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, με ειδική ανάλυση των τοπικών αγορών σε όλη τη χώρα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ψηφιακή χαρτογράφηση του συνόλου της αγοράς σούπερ μάρκετ στην ελληνική επικράτεια, με γεωγραφικό προσδιορισμό ακτίνας έως 10 λεπτών οδήγησης στις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτών στις μη αστικές.

Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι οι δύο αλυσίδες εμφανίζουν οριζόντιες επικαλύψεις στις 54 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Ειδικότερα, σε 60 από τις 586 τοπικές αγορές όπου συνυπάρχουν δραστηριότητες των δύο εταιρειών, το αθροιστικό μερίδιο της νέας εταιρικής οντότητας υπερβαίνει το 50%.

Σε 23 από αυτές τις αγορές διαπιστώθηκε ότι είτε η Κρητικός είτε η Μασούτης κατείχε ήδη πριν τη συναλλαγή δεσπόζουσα θέση, η οποία ενισχύεται περαιτέρω μετά τη συγκέντρωση. Στις υπόλοιπες 37 τοπικές αγορές, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η συγχώνευση οδηγεί για πρώτη φορά στη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τη δομή της αγοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπό το βάρος αυτών των διαπιστώσεων, η Μασούτης προχώρησε σε δεσμεύσεις για διορθωτικά μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εκποίηση έξι καταστημάτων — πέντε της Κρητικός και ενός της Μασούτης — σε περιοχές της Χαλκιδικής και του Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα προβλέπεται διακοπή χρήσης εμπορικών σημάτων σε δεκάδες ακόμη σημεία πώλησης, ώστε να περιοριστεί η συγκέντρωση ισχύος στις τοπικές αγορές.