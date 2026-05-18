«Το πιο σύντομο ανέκδοτο» χαρακτήρισε ο Παύλος Πολάκης την ιδιότητα του ανεξάρτητου βουλευτή.

Πιστός… στην ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει παρά τη διαγραφή του ο Παύλος Πολάκης. Αν και ο προεδρεύων της συνεδρίασης στην Ολομέλεια Βασίλη Βιλιάρδος, τον προσφώνησε με την νέα ιδιότητά του ανεξάρτητου βουλευτή, ο «αψύς Κρητικός», δήλωσε υπερήφανος Συριζαίος.

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ», διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση, διευκρινίζοντας πως θα είναι ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μηνός, όταν και ανακοινώνει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Χαρακτήρισε μάλιστα ως «το πιο σύντομο ανέκδοτο» την ιδιότητα του ανεξάρτητου βουλευτή, ενώ κλείνοντας προειδοποίησε πως «τα υπόλοιπα (σ.σ. θα τα πούμε) στην Πολιτική Γραμματεία…».

Ακύρωση της διαγραφής Πολάκη ζητούν 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος χαρακτηρίζουν τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, σε επιστολή τους, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν να ακυρωθεί αυτή η απόφαση.

«Στο πλαίσιο της πολιτικής και κομματικής μας ευθύνης ζητάμε την ακύρωση αυτής της απόφασης και την επαναφορά του σ. Παύλου Πολάκη στην Κ.Ο. του κόμματος. Σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. βιώνει τη σοβαρότερη ίσως κρίση της ιστορίας του, με δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών, δηλώσεις αποχώρησης και ανοιχτές προαναγγελίες προσχώρησης σε άλλο πολιτικό φορέα, η επιλογή να στοχοποιηθεί ένα στέλεχος που δίνει ασίγαστη καθημερινή μάχη με τη σημαία του κόμματος απέναντι στη διαπλοκή, τη διαφθορά και το καθεστώς Μητσοτάκη, δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση επιλεκτικής εφαρμογής κανόνων και ενθαρρύνει διαλυτικά σχέδια» αναφέρουν στην επιστολή τους τα 11 μέλη.

Προσθέτουν πως «είναι αξιοσημείωτο ότι, από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη πρώτης γραμμής έχουν δηλώσει δημοσίως ότι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπήρξε καμία μομφή, καμία κλήση σε απολογία, καμία διαγραφή, ούτε θεωρήθηκε ότι προσβάλλεται το κόμμα και η ηγεσία του. Αυτό όσον μας αφορά, αλλά και για χιλιάδες έντιμα και αφοσιωμένα μέλη και στελέχη του κόμματος, δεν μπορεί πλέον να παραμείνει ανεκτό και να συνεχίζεται. Αντιθέτως, η αποπομπή του Π. Πολάκη, φαίνεται να έρχεται ως απάντηση σε ένα αίτημα από τη μεριά του, που αποτελεί θεμελιώδη καταστατική πρόβλεψη και στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία: τη σύγκληση των οργάνων, της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής».

«Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» συνεχίζουν στην επιστολή τους «ορίζει σαφώς ότι το κόμμα είναι «ενιαίο, μαζικό, δημοκρατικό» και «κόμμα των μελών του», σεβόμενο «θεσμικά και έμπρακτα κάθε μέλος του, τις απόψεις και τις εμπειρίες του». Η παράκαμψη των συλλογικών διαδικασιών υπονομεύει αυτές τις αρχές. Η εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι εικόνα πολιτικής δυσλειτουργίας, στα όρια της δυστοπίας. Την ώρα που το κόμμα «αιμορραγεί» και οι πολίτες παρακολουθούν σε οθόνες τη δημόσια διάλυση του χώρου, η «εσωτερική εκκαθάριση» φωνών που ζητούν τα αυτονόητα δεν αποτελεί επίδειξη ηγετικής πυγμής, ούτε συντείνει στην ζητούμενη ενότητα μέσω του διαλόγου και της συλλογικής λειτουργίας».

Με την επιστολή τους οι «υπογράφουσες και οι υπογράφοντες, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από την Κρήτη, ζητούμε άμεσα τα παρακάτω αυτονόητα:

- Την ανάκληση της διαγραφής του συντρόφου Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο., ως πράξη αποκατάστασης της εσωκομματικής δημοκρατίας και πράξη ενίσχυσης του εσωκομματικού διαλόγου, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πολιτικό μας χώρο.

- Την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, με την παρουσία όλων - και του ιδίου -, όπως προβλέπεται καταστατικά και επιβάλλεται από την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο.

- Τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, και μάλιστα άμεσα, καθώς η πολιτική και οργανωτική κατάρρευση καθίσταται σταδιακά μη αναστρέψιμη.

Βαγγέλης Διαλυνάς

Νίκος Ηλιάκης

Μανώλης Καλαϊτζάκης

Μαρία Καράτζη

Φανή Μπουμπόναρη

Γωγώ Περάκη

Ντίνα Πολάκη

Σάββας Σεληθωμάς

Βασίλης Σμπώκος

Γιάννης Χανιωτάκης

Μάρκος Χατζησάββας