Απάντηση του Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και των πλειστηριασμών, κάνοντας λόγο για πολιτική που οδηγεί στην απώλεια της ακίνητης περιουσίας των πολιτών.

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση του ρεκόρ πλειστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας», κατηγορώντας την ότι έχει παραδώσει τη χώρα στα ξένα funds, ενώ παράλληλα «κουνά και το δάχτυλο».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως ο εξωδικαστικός μηχανισμός, τον οποίο η κυβέρνηση «τροποποιεί ανά δίμηνο και πανηγυρίζει για τη λειτουργία του», έχει αποτύχει, καθώς , όπως είπε, έχει ρυθμίσει μόλις ένα μικρό μέρος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων αλλάζει χέρια με τις ευλογίες της κυβέρνησης», ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι «η μοναδική χώρα όπου το πρόβλημα λύθηκε σε βάρος των δανειοληπτών με κυβερνητική επιλογή».

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνείται να θέσει κανόνες στην αγορά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων».