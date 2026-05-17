Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη διεθνή σκηνή, με το Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο των αμερικανοϊσραηλινών συζητήσεων.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία –σύμφωνα με το ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan– διήρκεσε περισσότερο από μισή ώρα και επικεντρώθηκε σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, όπως αναφέρει το aljazeera, οι δύο ηγέτες φέρεται να συζήτησαν τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, καθώς και το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης ή αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ένα σενάριο που εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και για πρόσφατες διεθνείς επαφές και εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής του στην Κίνα, εντάσσοντας τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο.

